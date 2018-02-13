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動物園的牠能否休假？由你i-Voting決定

2018-02-13 01:08聯合報 記者陳靖宜郭政芬謝梅芬／連線報導

市府「i-Voting」新提案「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」歡迎民眾投票...
市府「i-Voting」新提案「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」歡迎民眾投票「可以」或「不可以」。 圖／台北市立動物園提供
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台北市立動物園目前全年僅除夕當天不對外開放，動物園發言人曹先紹昨天表示，為表重視「動物不被看到的權益」，同時方便園區保養、環境檢測等工作，已在市府「i-Voting」提案「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」歡迎民眾投票「可以」或「不可以」。

動物園表示，依近幾年入園人數分析，每年六月底適逢大部分學生考試期間，為動物園旅遊淡季。園方希望徵求各界意見，在除夕之外，六月十九日至卅日能否也不對外開放。民眾可在三月十二日下午五點前，上台北市公民參與網i-Voting網站（http://bit.ly/2ErPkGy）瀏覽及投票。

對於北市動物園的「創舉」，高雄市壽山動物園主任莊絢智說，每個動物園有不同營運方式。壽山動物園目前每周一休園，並利用這段時間妥適處理園區設施，不會安排長時間休園，保障遊客參觀權益。

新竹縣六福村經理葉益亨表示，園區野生動物公園採開放式設計，行駛園區的蒸氣火車每年停駛一個月進行保養，這時猛獸區、草原區等動物會分區停止開放參觀，讓動物們有休息的時間。

曹先紹指出，寒暑假與農曆春節為動物園旅遊旺季，北市木柵動物園旺季每月入園人數可達卅萬人次，淡季落在十五至廿萬人次。動物園過去僅除夕閉園。

園方表示，北市動物園的提案若獲表決通過，付諸實行，就可把修繕等作業時間集中在不對外開放的十二天中。保育員和獸醫師在不開放期間，仍舊會到動物園上班，做好動物日常基本照護與醫療工作。

動物園獸醫師投票

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