人人都是哈利波特！ AR動態隨身相印機讓照片動起來

2018-02-12 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



拍立得、隨身相印機已經是越來越普遍的商品，單純印出照片留念雖然能讓回憶歷久彌新，但互動感似乎還少了那麼一些。隨著科技進化，現在的相印機竟然能印出「活」的照片，結合AR擴增實境技術，只要拿出手機APP對著照片一掃，螢幕上就會跳出原始拍攝的動態影片，就像《哈利波特》電影中的魔幻照片一樣，讓照片不只能保存回憶，甚至能當作留言傳話的工具。

近期於STUDIO A開賣的PRYNT POCKET手機影片即可拍，可適用於iPhone 5之後的iPhone機種，只要下載專屬APP、將iPhone插上Lightning接頭，省去繁複的藍牙或Wi-Fi配對程序，即可直接拿起手機拍攝最長10秒鐘的影片，拍攝完可進行簡單的後製，並列印第一個畫面出來。另外也可以直接讀取手機內原有的影像，甚至可以結合3段10秒鐘的影片，發揮更多創意。收到相片的人，同樣使用專屬APP掃描，就可以看到完整影片內容，甚至還可以再錄製互動影片，玩法超多元。

另外，於Apple Store獨賣的Lifeprint照片及影片印表機也具有類似功能，可適用於iPhone 5s之後的iPhone機種，運用Hyperphoto擴增實境技術，可從相機膠卷，甚至連接Facebook、Instagram、Snapchat及Twitter等社群平台帳號，列印影片與3×2吋照片。只要無線連接上Lifeprint印表機，就可從手機中選取最長15秒鐘的影片，接著還可選擇要列印出的封面，同樣可做簡單的照片後製編輯，然後就可以列印出來，分享給親友一同欣賞。