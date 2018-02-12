看病也要開直播 醫師：太超過

社群網路當道，不少民眾瘋直播，竟有患者直播就醫過程，讓醫師直呼「太超過了」。 圖／本報資料照 分享 facebook

社群網路當道，不少民眾瘋直播，最近竟有患者在婦產科診間直播就醫過程，醫師要求患者收起手機，但患者卻連道歉也要直播，讓醫師直呼「太超過了」。

衛福部醫事司科長呂念慈表示，為維護病人隱私，特別訂定「醫療機構醫療隱私維護規範」，其中要求診療過程中，若有錄音錄影，醫病均需徵得對方同意。若醫師違反，可依醫療法處分，也涉刑責；若病人違反，也涉犯刑法妨害秘密罪，可由醫護人員舉證提告。

呂念慈建議，若醫護人員遇到未經告知而錄影、錄音或直播等行為，可以直接拒絕，若患者不聽勸，可請患者出去診間，待願意配合再繼續看診。

「這太不尊重醫師了！」日前碰上這起就診直播事件的雙和醫院副院長、婦產部主任賴鴻政表示，講解病情時發現該患者戴著耳機，並把手機鏡頭對著他拍；自己執業快廿年，曾遇過偷錄音、錄影的患者，現在居然還有人開直播。

就診開直播少見，卻不乏患者就醫時想錄音、錄影。振興醫院神經內科主治醫師尹居浩表示，曾遇過病人錄音或開手機視訊，讓無法到場陪診的手足或子女了解病情，若患者提出要求，他通常會同意，且會說得更仔細。

尹居浩也碰過偷錄音的患者，若患者態度不佳，也未徵求他同意而偷錄，「我會繼續說，但不會分析治療優缺點，讓患者自行決定治療方式。」

台安醫院外科主治醫師謝家明認為，患者要求錄音或錄影，讓醫病關係蒙上「不信任」的陰影，醫療解說不是多聽幾次就會聽懂的，如有不清楚，應該現場請醫師解釋清楚，回家再聽未必能搞懂。

至於病患為什麼要錄音、錄影？曾在父親手術前，聽醫師解說手術方式時錄音的民眾鄭小姐說，當初是擔心沒有聽清楚醫師解說，錄音前雖徵得了執刀醫師同意，但當時醫師臉色都變了，這次經驗讓她非常後悔。

醫師公會全聯會前醫事法規委員會召委陳夢熊說，醫院診間是隱私空間，診間多半不裝監視器，若有裝也會經病人同意才開機，患者也不應侵犯醫護隱私而擅自錄音、開直播。

有民眾錄音錄影，是因發生醫療糾紛想留證據。但陳夢熊提醒，非法取得的影音不能當證據，若民眾真有需要，一定要與取得同意。