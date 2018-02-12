病患就醫開直播 醫改會：請尊重專業

2018-02-12 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



對於有患者看診未經醫護同意而直播，醫改會呼籲民眾尊重專業，也希望政府有所規範。本報資料照片 分享 facebook

醫改會副執行長朱顯光表示，隨著智慧型手機興起，民眾不論要錄音、拍照或錄影，都比以前方便，最近幾年就傳出不少在醫療場域拍照、攝影而引發的糾紛，因此多年前醫改會與衛福部、消保會討論後，訂定「門診醫療隱私維護規範」。

「門診醫療隱私維護規範」規定，門診診間中不論醫護人員｀患者及家屬錄影或錄音，都需要徵得雙方同意，前年更修正為「醫療隱私維護規範」，將限制攝錄範圍從診間擴及至醫療院所中所有非公開區域，例如檢查室、病房、手術房等，盼能醫病雙方都能遵守。

朱顯光表示，過去在醫療院所內拍照、錄音或錄影，都曾引發爭議，例如患者私自錄下與醫師的對話引起糾紛，或護理師在手術房拍照並貼網打卡，但醫療法規定醫護人員不得無故洩露病人隱私，若私自錄影拍照，將可依法開罰，但患者私下攝錄則無法可管，就算醫療隱私維護規範也僅是行政指導，並無罰則，僅是輔導原則而已。

近年直播正夯，朱顯光說，有些患者確實有錄音或錄影需求，例如老人家記性不好，無法記得醫師的用藥指導原則，或隨行陪診的外籍看護聽不懂醫師解說病情，需要錄音或錄影，回家再請家屬聽一次，此類狀況只要向醫師說明，通常都不會被拒絕。

但醫療屬專業行為，而非一般消費場所，有些私人診所為了促銷會透過直播上網吸引網友注意，或許也有民眾連看病都想要直播，但若未取得醫護人員同意，直播行為可能造成醫病關係緊張，也不尊重醫師專業。