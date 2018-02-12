就醫開直播？ 醫師勸你最好不要

2018-02-12 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



病人隱私是近年醫師醫療及教學的重點，但現在遇到許多患者偷錄音、錄影，讓醫窯子人員覺得不受尊重。本報資料照片 分享 facebook

醫師在診間看病，過去會碰到病人偷拍、偷錄音，社群軟體當道後竟換開直播。醫師表示，診間有機密及敏感性資料，若未經醫護人員同意，不可錄音、錄影、拍照或開直播，就算無惡意，覺得好玩也不行。建議醫師遇到類似狀況，以婉轉但堅定態度勸導，避免醫病關係再惡化。

振興醫院神經內科主治醫師尹居浩曾遇過病人錄音或開手機FaceTime視訊，但通常先徵求他同意。為什麼要錄音，不乏是幫助無法到場陪診的手足或子女了解病情，「我通常會同意，甚至從頭再說一次，且說得更仔細。」

尹居浩說，他心中有一條紅線，就是「隱私」，若非病人直系親屬，例如鄰居或好友想了解病情，除非病人同意，他才會繼續講解病情；若病人無自主能力，陪診者又非看護或長期照護員，站在保護病人隱私立場，「絕不說、絕不錄。」

當然也有偷偷錄音的病人。尹居浩說，只要病人拿著手機按來按去，「我大概就知道他在幹嘛了。」若來者不善，也錄音也未徵求他同意，「我還是會繼續說，但避重就輕，把治療方式以選擇題方式供患者挑，不會分析其優缺點。」

尹居浩表示，同事就曾碰過大喇喇將手機擺在桌上錄音的病人，一坐下就直接喊「我要錄音喔」，沒問醫師可不可以，他同事因覺得不被尊重，當場制止。

尹居浩說，若遇到病人想在診間錄音錄影，建議醫師平心靜氣處理，若雙方吵起來，對醫病關係不好。而且，現在病人想取得自己的病歷資料愈來愈容易，不像過去一定得找到主治醫師才拿得到，「堅持不講好像也沒什麼道理。」

台北榮總外科部主任馬旭表示，他執業多年，只發現過一次病人錄音，是女病人拿隨身碟給他同事，表明想複製自己的手術照相紀錄，同事發現資料夾內有錄音檔，還建檔齊全，檔名註「幾月幾日門診檔案」。

馬旭說，他知道後詢問病人，病人說是因為記憶力不好，希望錄音下來再聽。「我不願意踹測病人用意，但請她也給我一份，還告訴她以後可以公開錄，不需要偷錄，不過她最後檔案還是沒有給我。」

馬旭說，醫師不是神仙，看一整天的診下來，不會記得自己說了什麼，但只要把知道的部分講清楚，不知道的部分就告訴病人不知道，就算遇到病人錄音錄影，也不會有什麼錯。

台灣醫事法律學會理事王炯琅表示，臨床上，極少遇到病人錄音或錄影，若有，有人是在尋求第二意見時，錄音下來，方便之後決定，也有人覺得好玩，並無敵意；不過不乏有人擔心醫療結果不好，才會錄音、錄影，希望保障自身權益。

但醫院診間是隱私空間，且並非只有醫師和病人，也會有護理師及其他工作人員，有時還有其他病人在候診或尚未離開。王炯琅說，若未經上述這些人同意，不能錄音錄影，否則就是侵犯他人。只是，醫師不能強制要求病人把錄音錄影器材交出來，只能暫停或拒絕繼續醫療表達不宜，「有時雙方脾氣來了，真的會吵起來。」

醫師公會全聯會前醫事法規委員會召委陳夢熊說，為尊重病人，診間不裝監視器，就算裝了也會經病人同意才開機。換一個立場想，病人也不應侵犯醫護隱私，該會曾製作「非經同意禁止錄音錄影」標示供醫療機構使用，提醒民眾。

有民眾錄音錄影，是因為發生醫療糾紛，想利用錄音、錄影當法庭上攻防證據。但陳夢熊提醒，非法取得的證據是不能當證據的。他說，為維持醫病關係和諧，若民眾真有需要錄音錄影，一定要與診間醫護商量取得同意。