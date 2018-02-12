就醫可以開直播嗎？ 衛福部說違法

2018-02-12 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



衛福部指出，醫院是公共場所，民眾想在大廳跳舞、拍照、錄影就算了，但診間內有敏感性機密資料，未經醫病同意，不能隨意錄音錄影，包括直播也是。本報資料照片 分享 facebook 衛福部為規範醫療機構在執行醫療業務時，維護病人隱私，特別訂定「醫療機構醫療隱私維護規範」，其中要求診療過程中，若有錄音錄影，醫病均需徵得對方同意。若醫師違反，可依醫療法處分，也涉刑責；若病人違反，也涉犯刑法妨害秘密罪，千萬別以身試法。

衛福部醫事司科長呂念慈表示，醫院是服務大眾的公共場所，民眾想在大廳跳舞、拍照、錄影就算了，但診間內有敏感性機密資料，未經醫病雙方同意，不能隨意錄音錄影，包括直播也是，否則就請「ｇｅｔ ｏｕｔ（出去）。」

「若你不喜歡別人亂拍你，醫護人員也是啊！」呂念慈說，這不只是規範民眾，包括媒體也不能隨意攝影，醫院若要協助媒體拍攝，也需按管制程序，以保護病人隱私。

有民眾抱怨，為什麼在醫院內拍照錄影被制止，但醫院卻可裝設攝影機。呂念慈說，醫院裝攝影機是基於安全，拍攝出入通道，但民眾個人攝影通常有針對性，且若在急診室拍，還可能拍到血肉模糊、衣不蔽體的病人，「真的不好。」

呂念慈說，醫療法規範醫療機構從業人員，若無故洩漏病人病情或健康資訊，可處五到廿五萬罰鍰，包括清潔人員也是。刑法也規定，若醫師、藥師、助產士、心理師等無故洩漏他人秘密，可處一年以下徒刑、拘役或五萬元罰金。

針對未經同意，即錄音錄影或開直播的民眾，呂念慈表示，這涉及刑法的妨害祕密罪，也就是無故利用工具設備窺視、竊聽、錄音、攝影或電磁紀錄非公開的活動、言論、談話或身體隱私部位，可處三年以下徒刑、拘役或卅萬元以下罰金。

不過呂念慈坦言，上述為告訴乃論，也就是醫師發現病人未經同意錄音錄影，也需由醫師主動提告。她說，若醫護人員遇到類似狀況，建議拒絕病人行為，若不聽勸，就請患者出去診間，待願意配合再繼續看診。