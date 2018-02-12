她把看病過程全部直播 名醫氣炸

2018-02-12 22:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



雙和醫院副院長、婦產部主任賴鴻政看診時遇到患者未經同意而開直播，讓他大呼「這太超過了」。本報資料照片 分享 facebook

想要賣東西、搏人氣，許多人在網路直播，不過，這位婦人首開先例，居然在婦科診間透過手機直播，醫師發現後，要求她收起手機，但婦人卻連向醫師道歉也要直播，讓醫師直呼「這太超過了」。

這可能是台灣第一次診間就醫直播事件，發生在雙和醫院婦科門診，該院副院長、婦產部主任賴鴻政表示，一開始並未發現異狀，但講解病情時，發現患者心不在焉，戴著耳機，手機鏡頭居然就對著他，幫她看診的醫師本人。

「這太不尊重醫師了！」賴鴻政說，執業快20年，看診時曾遇過偷偷錄音、錄影的患者，但這次真的太扯了，居然網路直播，一點都不尊重醫師及醫療專業。

賴鴻政說，該名患者是一名外配，因為腹痛、經期紊亂而來就醫，上一次接受超音波檢查，這回則是觀看報告。直播當時他正指著超音波影像裡的一顆長在卵巢裡的兩三公分大小水泡。

為何婦人網路直播？賴鴻政說，自己也很納悶，事後詢問發現，婦人私下服用中藥保健食品，認為中醫治療可以讓水泡變小，因此，直播時，重複詢問她的水泡是否變小？是否跟中藥有關？賴鴻政擔心，經該名婦人網路直播後，自己可能成為某個治療婦疾中藥或是保健食品的代言人。

賴鴻政指出，曾遇到一名抹片檢查結果異常的小女生，偷偷在過在診間錄音，後來做陰道鏡檢查時，除了錄音，還有錄影，理由是醫師解釋太複雜，錄好影音檔，可以回家重複觀看。

不過，小女生開始錄影時，就被當場被一旁的醫護人員制止。下次回診時，男友陪著她來，沒想到換成男生錄影，當然還是被請了出去。

賴鴻政說，年邁患者記性差，透過錄音來瞭解病情以及用藥狀況，這還說得過去，但年輕人不可能有這個困擾，推測有兩個原因，一為純粹好玩，一為做為證據。

賴鴻政氣憤地說，病人在診間拿出錄音筆、手機，想要錄音、錄影，這會讓醫師、醫護人員相當不舒服、不自在。如果真的想錄音，強烈建議，一定要事先告知，不可偷偷錄音錄影，否則一定壞了醫病關係。