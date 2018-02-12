傳陸客來台團簽全面禁止 觀光局：大陸官方未證實

2018-02-12 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



旅遊業傳出，中國大陸各省市要求全面停止農曆春節後送出的3月赴台陸客團簽。對此，觀光局回應，聽過這樣的傳言，將持續了解和觀察。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook

花蓮強震總計造成17人喪生，其中9人是陸籍遊客，旅遊業傳出，中國大陸各省市要求全面停止農曆春節後送出的3月赴台陸客團簽。對此，觀光局回應，聽過這樣的傳言，將持續了解和觀察。

花蓮強震，除了台人之外，也有陸客喪生。今天傳出有不具名的旅遊業者表示，中國大陸各省市已經在上周向各旅行社傳達，要求3月赴台旅遊團簽全部都停止。

對此，觀光局副局長張錫聰回應，確實聽過這樣的傳言，不過僅止於謠言。他說，目前大陸官方並未證實，觀光局會持續了解和觀察。

此外，陸委會表示沒有聽說過，但會持續查證。