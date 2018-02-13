退休老師寫自傳 找回心中缺角

2018-02-13 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／專題報導



70歲的周修竹，透過寫自傳書重拾自我。 記者黃安琪／攝影 分享 facebook

70歲的周修竹原是高中國文老師，退休後在高雄長青中心當志工，兒時父母分居、重組家庭的吵鬧及失婚，一直存在她內心一角，讓她認為自己「是個沒價值的人」。直到2年前，周修竹開始寫自傳，翻起塵封已久的老照片，發現深藏已久的祕密，晚年的她與自己和解。

人生跑馬燈 回憶70年歲月

「因為這本書，把原本殘缺不全的我，拼湊成完整。」周修竹花了2個月，完成「人生跑馬燈」自傳，她以手寫、繪畫、黏貼老照片，回憶70年人生。

她說，自己從小生活在重組家庭，爸爸帶了一位哥哥、媽媽帶了四位姐姐結婚，兩人生下了自己和弟弟。周修竹從小對家裡的印象只有吵鬧，因為貧困，父母分居，感覺自己不被家人疼愛。

「我一直都在等媽媽回家。」周修竹說，小時候父親失業，生活依賴母親畫油畫維生，她與兄長、姊姊相差10歲以上，感情不深，她懂事後父母分居，媽媽很少回家。

自認沒人愛 寫作克服心結

周修竹大學畢業那天，終於見到難得一見的媽媽，卻聽到媽媽說：「忍耐到妳大學畢業，我終於能跟妳爸爸離婚了。」她才驚覺自己竟一直是父母的包袱。同年，周修竹憂鬱症發作，後來結了婚，20年後失婚，周修竹認為，自己活在世界上是個沒有價值的人。

為了寫自傳，周修竹克服了心結，翻開母親留給自己的童年照片。發現原來照片中的自己，曾經如此被疼愛，自己卻遺忘了童年。

周修竹翻開自傳，笑著說：「你看，小時候我爸爸餵過我吃飯、媽媽也抱著我」，原來她的童年有如此和諧的畫面；「我還有隻寵物是大火雞」、「小時候開心吃著大西瓜」、「媽媽畫著全家人合照油畫」，這些照片讓周修竹發現，原來父母一直用心記錄著她的成長過程，自己一直被疼愛著。

看著老照片 重新愛上自己

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周修竹將這些照片及文字仔細寫在自傳書裡，看著老照片，逐漸克服童年陰霾，感受到自己也有付出愛的權利，最近幾年，逐漸真正喜歡上自己、釋懷，然後放下。

周修竹寫自傳時，參考《從前從前》這本自傳工具書，內含200個可記錄人生的問題，兩年前由台灣高齡化政策暨產業發展協會自荷蘭引進，高發會理事長楊志良說，台灣約84％的長輩依然健康，讓他們擔任自己生命故事的導覽員，透過學習就能帶來健康與歡樂。

高發會邀長者 記錄寶貴人生

高發會邀請全台55歲以上民眾共同寫自傳，挑選3個足以記錄人生的問題，3月16日前寄電郵至activeagingtw@gmail.com或郵寄至台北市鎮江街5-1號7樓，邀請大家一起找到人生答案。