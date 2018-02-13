健康名人堂／失智可以是病，也不算是病

2018-02-13 00:01 聯合報 曹汶龍／大林慈濟醫院失智症中心主任



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人生下來就開始面對死亡。

小時候隨父母親從大陸來台灣，住在屏東市區的空軍眷村。共14排房子，一排約12戶，一戶接著一戶，一戶有4到5個孩子。家家戶戶互通消息，一家炒菜10戶香、一家罵孩子9家都聽到。村子裡都是年輕人跟小孩，沒有老人，只有生的，沒有死的。

父親是軍人，參加過西安事變、上海保衛戰、南京保衛戰，出生入死，養成堅毅不屈的精神。

記得小時候，有一次父親在鄰居家喝酒，大醉，被扶回家，躺在床上，吐了。大聲的哭嚎說：「娘啊，兒子不孝啊，不能事奉您啊」，那是第一次看到父親哭。

老年，我們一起生活，屏東是他在台灣的老宅。他跟著我住台北，又住花蓮，再搬到嘉義鄉下。我們父子倆有35年住在一起。日常生活都規律，活到101歲，安詳地走了。

失智老人 能住熟悉房子

母親如今也已90歲，記憶力退了，最近的記憶忘了，以前的記憶也平了。早餐後讀讀報，走到附近的便利商店買包蛋捲，回來看電視，睡個回籠覺。她不會說要回娘家，她很早就把那個老家放下了。她跟我住，我就是她的家。我陪她上菜市場，那是她最熟悉的地方，好多攤販都跟她打招呼。她還會選最好吃的魚。她以前很會做菜，如今什麼都吃，問她虧吃不吃？她笑著說：虧不吃。

現在的人活得夠老，動不動就到90，子女也6、70歲。請了外勞，一夜有人照顧。做飯家中雜物有人打理，分擔子女的壓力。失智老人能住在自己熟悉房子，有專人照顧生活起居，還有兒女在旁陪伴。這樣的生活豈是日本、歐美可比，大概是台灣、香港獨有，照顧失能失智父母是子女的責任，所以外勞存焉。

安排老年 就從現在開始

不過我等6、70歲小老人，照顧90歲老老人，有外傭在旁幫忙。20年後我生活失能，如何自理？子女、政府何在？所以靠人不如靠己，安排老年生活就從現在開始！例如尋找老伴，老來一起生活、一起吃飯，喝茶聊天，同歡笑，共病苦，相扶持到終了。

我認為，年輕，大概就是70歲能做60歲人的事，就年輕10歲；70歲能做50歲的事，就年輕20歲；70歲能做40歲的事，就年輕30歲；70歲做40歲的事，就能活到百歲。孔子說，不知老之將至，就是因為他做不停啊。

失智是一種腦部退化的過程。記憶力會一點一點的被拿走，裸露出原本的樣子。其實失智的人看不到她現在的樣子，她還是繼續過生活，只是照顧的家人看不懂老人家行為，用自己熟悉的思維來相處，產生摩擦與苦惱，讓失智父母看到的是不能溝通的子女，雙方的面貌就變得不好看了。

學習訓練 日常生活規律

人老了，記憶力還好時，能不能學習訓練把記憶力慢慢磨平，把日常生活變得簡單規律。如此，當失智來臨，日常生活機能需要的不多，因此在日益減退的功能下，仍然能輕安的過日子，平靜走完一生。失智是一個現象，它可以不是一個問題，它可以是病，也不算是病。這個答案還需要有智慧的你親自去解答。

（作者曹汶龍為大林慈濟醫院失智症中心主任，全文轉載自民報醫病平台、元氣網同步刊登）