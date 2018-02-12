這個空品平台 不僅知pm2.5濃度還能預估未來

2018-02-12 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



成功大學電機系助理教授黃仁暐結合成大AIS&D（人工智慧服務與資料中心）的大數據運算資源，今天推出空氣品質預測與時空分析平台QQAQ（QQ Air Quality），不僅可提供全臺即時的空氣品質，最特別的是還可預估未來6小時內的空品狀況，進一步做好空汙危害的防制。

黃仁暐強調，空氣汙染的轉移受風向與風速影響甚鉅，因此可利用風向和風速大概推測出PM2.5的分布趨勢，此外尚有地勢走向、地形高低、濕度、溫度等多項因素也會造成相當程度的影響，因此要分析未來空氣汙染的分布狀況十分困難。受益於電腦運算速度的大幅提升以及人工智慧技術的日益成熟，順利開發出QQAQ，可以重現最相關的細懸浮微粒資料的時空異質性及趨勢性，獲得準確的空氣品質趨勢變化預報。

目前QQAQ可針對全臺各地未來48小時內的PM2.5濃度進行趨勢評估，在未來1小時的PM2.5濃度上，平均誤差在5（μg/m3）以內，準確率更達到了83.22%，可協助民眾做好面對空汙危害的防備。

QQAQ網站還推出了PM2.5電子布告欄系統，動態地更新每小時的即時資訊和未來6小時的預報，只要用電腦瀏覽器連結此網址https://qqaq.ee.ncku.edu.tw/dashboard/，再開成全螢幕模式（F11），就可以顯示在任何電子顯示器或布告欄上！