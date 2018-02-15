心理健康3指標：人際支持、情緒平穩、肯定自己

2018-02-15 00:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



不少人祈求賺大錢，但財富程度未必與幸福感呈正比。報系資料照 分享 facebook

心理健康才能感受幸福，為幫助民眾瞭解自身心理健康狀況，國內學者正研究建構篩檢量表，初步提出自我篩檢的三大向度，包括人際支持程度、情緒平穩程度與自我價值感。

國立台北護理健康大學人類發展與健康學院院長李玉嬋表示，聯合國2012年起公布《世界幸福報告》，其中調查分析顯示，心理健康是一個人能否感到幸福的最重要因素，促進心理健康、產生幸福感的關鍵因子，包括正念靜心、持續保有積極愉悅情緒、處理消極情緒的能力、同情與利他主義等多元心理知能。

不少人祈求賺大錢、財源滾滾來，但財富程度未必與幸福感呈正比。李玉嬋援引哈佛大學心理學家1938年起長期追蹤724人的研究指出，人們似乎無法在財富與努力工作中找到快樂，但可以在好的人際關係中得到幸福、健康與長壽。

以經濟處境堪慮的冰島為例，該國在2016年就被評比為世界上第三幸福的國家。李玉嬋說，冰島人相信，困在雪地中永遠有人會停下來伸出援手，這種人與人之間高度相互支持的社會氛圍，可能是該國高幸福感水平的關鍵。不僅被幫助能感到快樂，助人者也能感到自己被需要、有價值，內心因而獲得滿足。在利他互助中發掘幸福共好的心價值。

李玉嬋依據相關研究彙整出建構心理健康篩檢的三大向度，包括人際支持程度、情緒平穩程度與自我價值感。若想提升人際支持，她建議珍惜老朋友、好鄰居，敞開心胸結交新朋友，而展現笑容、不吝給予擁抱並樂於幫助他人，能增進與他人間的關係。若要使內心安定，宜每日留點時間給自己、靜心觀想，也要適度運動來調節情緒。

至於想要提升自我價值感，得先有意識地回想自己做什麼事是開心的、擅長的，並思考自己想要什麼樣的人生，隨後設定可達成的目標逐步邁進，一步步紮實累積的過程中能看見自我價值，並經由肯定自己、欣賞自己感受到圓滿幸福。