每天來點正能量！ 幸福是可以練習的

2018-02-15 00:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



新的一年正要展開，不少人期許新年萬事如意、好運旺旺來，但人心究竟要如何感受快樂、獲得幸福？近30年來日漸蓬勃的正向心理學點出，幸福是一種選擇，並且可藉由學習而來，幸福的五大元素包括正向情緒、全心投入、正向人際關係、找到自我價值感與追求卓越生命。

三軍總醫院精神部兼任主治醫師楊聰財指出，正向心理學之父馬汀．塞利格曼曾經進行一項認知行為實驗，他將狗分成「未給予電擊」、「給予可逃避的電擊」與「給予不能逃避的電擊」三組，結果看見，前兩組的狗狗皆快速逃開，但無法逃避電擊組的8隻狗當中，高達6隻絕望地坐以待斃。

這項實驗顯示，無助感是經由學習而來的，塞利格曼後續也逐漸轉向思考，如何幫助人們獲得幸福快樂。楊聰財表示，正向心理學並非強調一昧的正向思考，而是點出幸福是一種選擇，可藉由具體步驟學習而來。幸福的五

大元素包括「正向情緒」、做事時能有促發心流的「全心投入」、「正向的人際關係」、「找到自己的價值感與歸屬感」以及看見自己追求卓越的生命而有所「成就」。

楊聰財在臨床上經常建議人們寫日記。他表示，一個人的感受是正向或負向，仰賴他如何詮釋遭遇的事情，因此若想常保幸福感，需培養「詮釋方式」，可練習在每晚睡前寫下一到三件快樂的事與感恩的事。

他指出，日記是自己與自己對話，能發揮的功能比想像中大，每日疲於奔命的人可以透過寫下忙什麼、投資了什麼、代價有什麼、獲益什麼、是否開心等，幫助自己調整生活腳步，朝向更有意義、更美好人生道路邁進。

若想追求好的人際關係，楊聰財建議可檢視自己的行為模式，塞利格曼就曾提過，當同學喜悅地告訴你「我考試及格了！」的時候，「主動建構式」反應的人，會站在對方立場感受喜悅、肯定對方； 「被動建構式」反應的人則會認為是應有結果、情緒較冷淡。

相反的，「主動破壞式」反應的人則會表達只是低空飛過、不以為然；「被動破壞式」反應的人則傾向忽視、直接轉話題或離開。上述自我檢視，有助人際關係的改善。