為什麼過年憂鬱？...八卦好煩、相處好難、比較好累

2018-02-15 00:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



年節不安個案明顯增加，以女性居多。報系資料照 分享 facebook

「過年假期簡直是一場災難！」書田診所精神科主治醫師江漢光表示，每次過完年之後，門診病患總是明顯增加，歸納三大痛點：親友問話、本身感受，以及緊張的親子、親友、夫妻關係，想不吵架都難。

江漢光曾經收治過一名離婚婦人，在診間放聲痛哭。原來她離婚之後搬回老家與父母同住，但每次到了除夕及年初一，父母就不准她待在家裡，必須住在旅館，等到了年初二才能回家。

傳統習俗規定，嫁出去的女兒不可以在除夕及大年初一待在娘家，該名婦人的雙親倒不是因為擔心因此帶來不好運氣，單純是為了面子問題，因為親友人多嘴雜，不想讓外人知道女兒離異多年。

至於本身感受，應該以同志最為典型，江漢光指出，最近收治七、八名恐鄉、不想回家的未出櫃同志，就是擔心親友們詢問「為何還不結婚？」，或是硬要安排相親。

至於工作不順或是待業中的人，也很怕回老家過年。江漢光說，即使家人親友不問工作如何，自己也會覺得難受，光是要不要給紅包、要給多少？就是一大困擾。

過年期間，令人不悅、容易發生爭執的第三個原因是人際關係，妯娌、小姑、妻舅間如果愛比較、浮誇，除了讓人生厭，也會引發許多不愉快，讓全家烏煙瘴氣。

至於夫妻、情侶，過年期間也容易吵架。江漢光指出，光是討論要回婆家、娘家幾天，就可能引起爭端，更不用說彼此父母紅包要給多少。

江漢光提醒，春節年假家人團聚，如果遇到不愉快先忍一下，告訴自己這只是考驗，不用太認真。有時轉了念頭，讓自己充滿正能量，調整認知、改變行為，或許一時的挫折，反而成為日後高飛的契機。