熬夜睡不飽 更容易吃胖

分享 facebook 【記者羅真／台北報導】

不少人農曆春節期間通宵達旦進行桌遊、為孝守歲，但營養師提醒，熬夜睡不飽更易吃胖，因為睡眠不足會減少體內瘦體素（Leptin）、增加飢餓素（Ghrelin），大大促進食慾，且會特別想吃高熱量的食物。

年節真的易胖，衛福部國健署105年春節體重控制電話訪問調查發現，近五成民眾在年節期間運動量比平常少，近四成人短短幾天假期平均增加1.7公斤。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，常見的NG但易遭忽略的飲食行為包括熬夜吃零食、邊吃東西邊追劇，另外，吃得太鹹更容易喝進較多含糖飲。

許惠玉說明，睡眠不足會減少體內瘦體素、無法刺激腦部提醒停止進食，同時使飢餓素（Ghrelin）增加、促進食慾，且特別想吃高熱量的食物。有研究顯示，比起正常時間入睡的人，晚睡者平均每周多吃2.2餐速食、多喝3.2份含糖汽水、少吃1.5份蔬果，晚睡若成為習慣，可以預見長期下來將走向肥胖。

邊吃邊看劇 多攝取272大卡

不少人把握假期追劇，得留心邊追邊吃也易增胖。許惠玉表示，進食約20分鐘後，人體會發出訊息，讓大腦意識到飽足感，但邊看邊吃容易吃太快，可能覺得不飽而不慎過量。《美國臨床營養學期刊》2013年一篇彙整研究顯示，邊看電視邊吃東西，平均多攝取272大卡；不同類型節目也會影響吃進的熱量，有澳洲研究顯示，看無聊節目、喜劇與悲劇時若邊吃東西，分別平均多吃進359、490、694大卡的熱量。

吃得太鹹 容易多喝進含糖飲

年節期間常見豐盛菜餚或瓜子、肉乾等高鹽食物，但鹽吃得越多，更想喝含糖飲。許惠玉援引英國期刊《高血壓》2008年的一項研究指出，每吃進1克鹽，就會多喝進27毫升的含糖飲料，澳洲期刊《兒科》2013年也刊登類似研究，每多吃1克鹽，就會多喝進17毫升的含糖飲品。

改喝決明子茶、枸杞甘草茶

許惠玉提醒，過量的糖與鈉會消耗體內鈣質，影響孩子的骨骼發育或成人發生骨質疏鬆，過量的糖也提升三高與肥胖風險。許多人誤以為吃糖能獲得快樂，但血糖很快地降至比不吃糖更低的程度，波動不穩的血糖將使情緒更加低迷。建議年節期間將含糖飲改為大麥決明子茶、枸杞甘草茶或其他花草茶類。