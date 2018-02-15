春節壓力大 社福團體呼籲：勇敢求助

113專線春節不打烊，台灣世界展望會邀請民眾守護弱勢兒少。 台灣世界展望會／提供 分享 facebook 【記者林良齊／台北報導】

年關將至，工作及經濟壓力讓大人身處高壓，當無法抒發情緒時往往會遷怒、責打無辜兒童。台灣世界展望會呼籲社會大眾關心身邊兒童受虐及疏忽照顧的情況，若發現孩子受到暴力或不當對待，請撥打「113保護專線」通報。生命線及張老師基金會也呼籲民眾，若有需要可以勇敢求助。

每年1、2月寒假期間是闔家團聚、預備歡慶新年的時節，但也可能因為兒童與青少年在家時間增加，導致親子管教衝突密集發生；或是因年節額外開銷使家中經濟負擔加重等因素。

據世界展望會在兒少保護工作的服務經驗，擁有如此狀況的家庭，在年節期間格外需要社工提供關懷服務，如果家庭壓力未能獲得解決或紓緩時，家庭將呈現不穩定狀態，兒少便易成為家庭危機下的犧牲品。

提供心理諮商專線的「張老師」基金會，「電話量沒有減少」，張老師基金會台北分事務所總幹事涂喜敏表示，有些獨居長者、或不能返家的民眾，往往會在過年時節「每逢佳節倍思親」，因而打電話向他們訴說心情，甚至還有人打電話進來就為了跟他們說「新年快樂」。

她指出，如果民眾有求助需求，可以向張老師或其他政府機構專線求助，「求助是勇敢的行為」。

提供自殺防治專線的生命線總會，「的確有些人會在過年期間壓力比較大」，生命線總會辦公室主任陳萱佳表示，雖然部分縣市沒有提供24小時的服務，但透過轉接服務，生命線迄今仍提供365天、24小時的服務，「如果民眾有需求的話，歡迎隨時向生命線求助」。