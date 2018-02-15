春節保持健康 飲食均衡且運動

過年期間，民眾也應持續維持運動習慣。 報系資料照 分享 facebook 【記者林良齊／台北報導】

許多人往往在春節期間暴飲暴食、缺乏運動等，不但要在事後減肥，更可能賠上健康，出版過多本飲食相關書籍的台灣大學前註冊組主任洪泰雄表示，春節飲食首重均衡，雖然熱量可能稍多，但仍攝取足夠的蛋白質、蔬果、堅果等，才能保持健康。

台大生物產業傳播暨發展系兼任講師洪泰雄開的「營養教育與傳播」通識課，兼具實用與創新，一學期開出250個名額，卻有600人搶著選課，已協助許多學生完成減肥的夢想。

洪泰雄表示，春節可能會暴飲暴食，容易造成熱量失控等問題，但民眾仍應重視均衡飲食，蛋白質攝取可以多食用蛋、喝無糖優酪乳，含糖食物不易控制血糖；魚的不飽和脂肪酸高，但也應選擇清蒸的料理方法。至於吃素的民眾，可以選擇植物性白質如黑豆、納豆及毛豆等，「吃素的人還是要食用蛋白質」。

洪泰雄說，至於油脂，他推薦選用苦茶油或紫蘇油等不飽和脂肪酸較高的油；如何減低便秘呢？他說，應攝取足量的纖維質，部分國人有便秘困擾，多吃一些地瓜葉、A菜、高麗菜、蘆筍等膳食纖維等豐富的蔬菜；水果建議多食用奇異果、蘋果、芭樂、橘子，但香蕉僅建議半條至一條的分量。

澱粉類的攝取，洪泰雄建議，一天最多兩碗飯的量，以全穀如糙米及胚芽為主，並攝取足量的礦泉水。他也推薦應攝取足量的堅果，以杏仁、核桃、腰果、榛果為主。

洪泰雄指出，即使在過年期間也應依「三五九二一」的飲食口訣，包括三餐正常，依序先吃蛋白質、蔬菜及水果，每餐應相隔五小時，晚餐九點前吃完，每天喝兩公升水及一天一顆蘋果的方式維持。

而過年期間如何維持體態？他說，即使在過年期間，民眾也應持續維持運動習慣，如每天早上固定時間的有氧運動等。