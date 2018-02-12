國藝會補助公告 演藝團隊共獎助1億5千萬

2018-02-12 22:45 中央社 台北12日電



國家文化藝術基金會今天公布「2018視覺藝術組織營運補助專案」及107年度「演藝團隊分級獎助專案」結果，總補助金分別為新台幣1200萬元及新台幣1億5000萬元。

國藝會今天發布新聞稿，「2018視覺藝術組織營運補助專案」共有23個團隊提出申請，經初審、書面複審及決審面談會議程序和董事會核定後，最終評選出15個獲補助團隊，總補助金額新台幣1200萬元。

今年度視覺藝術組織營運補助案中新進的5個團隊，分別是財團法人數位藝術基金會、在地實驗媒體劇場、島嶼影像合創社、台灣藝文空間連線TASA協會、社團法人台灣藝術發展協會。

107年度「演藝團隊分級獎助專案」共151個團隊提出申請，最終評選出82個獲補助團隊，總補助金額為新台幣1億5000萬元。

今年共計有13個新進團隊獲此專案補助，包括音樂類「台灣愛樂民族管絃樂團（高雄）」、「MIT米特薩克斯風重奏團」、「台北青年管樂團」。舞蹈類「滯留島舞蹈劇場（屏東）」、「黃翊工作室」、「雞屎藤舞蹈劇場（台南）」、「體相舞蹈劇場」。

傳統戲曲類有「真雲林閣掌中劇團（雲林）」、「許亞芬歌子戲劇坊」、「臺灣崑劇團」。現代戲劇類則有「故事工廠」、「人力飛行劇團」、「三缺一劇團」。

至於「演藝團隊分級獎助專案」各類別補助結果狀況，音樂類補助16團，補助金額3350萬元；舞蹈類補助21團，補助金額3420萬元；傳統戲曲類補助19團，補助金額為3730萬元；現代戲劇類補助26團，補助金額4500萬元。