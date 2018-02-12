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消基會：市場僅半數有公秤 斤兩難確認

2018-02-12 14:15中央社 台北12日電

消費者文教基金會今天公布雙北、台中市、台南市及高雄市47家公有市場磅秤調查結果，僅有1家攤商秤的芭樂重量跟公秤不同，但只有24家、約半數市場有公秤，可供顧客確認斤兩。

傳統市場買菜是各國最重要的料理食材來源及飲食文化的一環，消基會今天召開「童叟無欺？菜市場有無公秤」記者會。

消基會董事長游開雄說，消基會於1月19到30日赴台北市、新北市、台中市、台南市及高雄市訪查47家公有市場的磅秤，雖然只有在1家攤商買芭樂，攤商秤了告知1台斤又0.3兩，跟公秤秤重不及1台斤有落差，調查結果卻另外發現提供公秤的設置率不高。

他說，調查發現有15家市場沒有提供公秤，8家不確定是否有公秤，合計23家沒有或無法確認有公秤供消費者使用；另外，24家確定有提供公秤的公有市場中，但其中10家、占4成1放在市場的辦公室，形同虛設。

消基會還發現，經濟部標準檢驗局為推動優良磅秤自主管理市場，輔導市場自願性實施定期自主檢測，以確保磅秤準確公平，訂定「優良磅秤自主管理市場須知」，市場申請後須經標檢局評核，這次調查的47家公有市場，僅13家市場的所有攤商磅秤經過評核取得標章。

消基會呼籲經濟部強化以上輔導措施之外，也提醒攤商，若使用家庭廚房用料理秤等「非供交易用」磅秤，將觸法，違反度量衡法第53條規定，可處新台幣1.5萬元以上、7.5萬元以下罰鍰。

標檢局則今天同步在官網上提醒民眾，在市場購物時，若發現攤商使用的磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單或發現有偷斤減兩情形時，可向標檢局或所屬各分局檢舉，檢舉電話：02-28348456，標檢局將派員處理。

此外，標檢局於1月2日起辦理市場磅秤春節專案檢查，針對全國年貨大街、傳統市場、大型量販店及超級市場等212個處所使用的磅秤進行首波抽檢，總計檢查1萬1451台磅秤，合格1萬1433台，不合格18台，2月7日完成檢查，合格率為99.8%。

消基會傳統市場年貨大街

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