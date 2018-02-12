西螺福興宮除夕發美金紅包 還可享劍湖山全國最低票價

2018-02-12 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣西螺福興宮每年舉辦新春搶頭香活動，今年除依往例推出限量「一元美金紅包」，並與劍湖山主題樂園合作，推出太平媽祖信徒獨享的優惠門票兌換券，享全國最優惠票價，每人只要199元。

福興宮董事長楊文鐘表示，今年「2018鬥陣與太平媽守歲團圓迎新春」迎春有系列活動，除夕夜製作創意年獸，讓參加的民眾手拿火把踩街，施放鞭炮象徵驅趕年獸出城，祈求新的一年平安順利。

楊文鐘表示，福興宮除夕夜發美金紅包已十餘年，今年維持6600包一元美金紅包，大年初一凌晨開廟門後送給到廟祈福的信徒，每人贈送一包開運紅包送完為止，因花蓮發生大地震，董監事會同意取消當晚高空煙火秀，結餘款項捐助花蓮重建，廟方也為花蓮點燈祈福。

劍湖山世界客服部經理蔡春美表示，新春期間票價為899元，園區配合西螺福興宮新春活動，在西螺福興宮美金紅包裡面，推出太平媽祖信徒獨享的優惠門票兌換券，每人只要199元，保證全國最優惠票價，歡迎大家過年假期到樂園來玩樂。