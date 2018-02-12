女性普遍缺鐵 專家：補鐵不如增吸收率

2018-02-12 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



生育年齡女性普遍缺鐵，主因是經期會流失血液。專家提醒，必要時吃健康食品，可促進鐵的可利用率。 記者鄧桂芬／攝影 分享 facebook 生育年齡女性普遍缺鐵，主因是經期會流失血液，月經量愈多、鐵損失愈多。專家提醒，人對鐵的吸收率僅10%，一味補鐵，恐無法轉換為血紅素，使鐵堆積體內而影響健康，建議按醫師或營養師指示補鐵，必要時吃健康食品，促進鐵的可利用率。

食藥署食品組副組長魏任廷表示，鐵是構成血紅素不可或缺的成分之一，依每日營養素攝取量建議，成年男性每天應攝取10毫克的鐵，育齡女性為15毫克，哺乳女性更需每天攝取45毫克。

台大生化科技學系教授蕭寧馨指出，很多食物都含鐵，例如深綠色蔬菜或紅肉等，但植物性鐵的吸收率較動物性鐵來得低，加上鐵的吸收率僅10%，等於吃了10毫克的鐵，只會吸收1毫克。

蕭寧馨說，不管是已開發國家或開發中國家，女性普遍嚴重缺鐵，因每個月來月經，就會流失一定血液，導致鐵量不到男性的一半。缺鐵過於嚴重，恐造成貧血，若是懷孕婦女缺鐵，還可能影響胎兒的腦部發育。

但是，補鐵不是一味選含鐵豐富的食物吃。蕭寧馨解釋，鐵具氧化傷害，若沒有被吸收來製造成紅血球細胞，就會堆積在肝臟或胰臟，恐造成負擔，可能引發癌症或糖尿病等，也可能改變腸道菌相。所以，提升鐵吸收率比補鐵重要。

我國目前健康食品得宣稱的保健功效有13種，其中一項就是「促進鐵吸收」。蕭寧馨說，不同業者研發的健康食品，其促進鐵吸收率不盡相同，但有人使用後，可將鐵吸收率提升至20%。

只是，食藥署食品組科長周珮如指出，因產品使用對象多為女性，屬小眾，加上過去評估方式較麻煩。所以推動健康食品至今19年，雖有410項食品獲核准，其中僅5項是「促進鐵吸收」產品。

為鼓勵業者研發並申請促鐵健康食品，食藥署今預告修正「健康食品之促鐵吸收功能評估方法」草案，修正現行評估方法名稱、刪除體外測量法，增修訂實驗測定指標、受試者排除標準、增訂功效宣稱字句等。預告期共60天。

農曆春節將至，周珮如提醒，國人喜愛買健康食品當伴手禮，購買前一定要「停看聽」，停下來想想是否有需要，再認明衛福部審查許可的小綠人標章及保健功效種類，使用前依循醫師或營養師的專業建議，按建議量攝取不過量。

使用促鐵健康食品方面，蕭寧馨也提醒，有腎臟疾病、身體發炎或感冒者，暫時不要補充，務必和醫師先討論。若想知道個人營養狀況，可去醫院、醫事檢驗部門檢查，或上「營養久久資訊網」自我評估。