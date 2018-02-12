女性易缺鐵 補鐵前最好先評估

2018-02-12 12:38 中央社 台北12日電



育齡女性可能缺鐵，市面也有可促進鐵吸收的健康食品。台大生化科技學系教授蕭寧馨說，缺鐵可能造成貧血，但補鐵應先評估健康狀況，以免補太多反對身體有傷。

衛生福利部食品藥物管理署食品組科長周珮如今天在記者會表示，有「小綠人」標章的健康食品的保健功效是具有科學證據並經衛福部公告，目前可宣稱的保健功效共有13項，包含促進鐵吸收、護肝、調節血脂、調節血糖等。其中，促進鐵吸收產品共有5件。

國立台灣大學生命科學院生化科技學系教授蕭寧馨在記者會表示，鐵是非常特別的元素，雖然很多食材都含鐵，但因人體吸收有限，不管是開發中國家或先進富裕的國家，都有民眾會缺鐵，尤其育齡女性和嬰幼兒。

根據衛福部國民健康署102-105年國民營養健康狀況變遷調查結果，國人15至49歲育齡婦女約22.4%貧血（血紅素濃度<120克/升視為貧血），17.8%缺鐵（攜鐵蛋白-Ferritin濃度低於WHO建議範圍之下限12奈克/毫升）。孕期長期缺鐵，易造成胎兒生長發展遲緩，也容易早產。

蕭寧馨說，鐵的人體吸收率很差，約只有1/10，因此每日建議攝取量為10至15毫克。很多食物雖然都有鐵，尤其最容易攝取到鐵的就是綠色蔬菜，但植物性鐵的吸收率較動物性鐵（如紅肉）差。根據研究也發現，吃素者雖然常吃到含鐵食物，他們卻更容易有鐵偏低的問題。

缺鐵會貧血，如果鐵吃得夠多，身體會把鐵儲存起來；蕭寧馨表示，但因為女性每個月經期都會流失一定的鐵量，導致身體的鐵儲存量約只有男性的1/2或1/3，不夠懷孕期使用，育齡女性尤要注意缺鐵問題。

不過，蕭寧馨也說，如果鐵太多，對身體也會造成傷害。如因氧化壓力損害組織，或鐵堆積在肝臟造成肝癌、堆積在腎臟也可能導致糖尿病等，不能因為害怕缺鐵就輕易補鐵，一定要先評估自身的鐵儲存量再決定。

蕭寧馨建議，評估身體鐵儲存狀況，除掛營養門診、找營養師評估，也可使用「鐵定好幸福」行動裝置程式（目前僅限android版本）或「營養九九資訊網」自行評估。再依自身狀況選擇相關健康食品，但也不要以為選含鐵量高的就是好，關鍵還是該產品的鐵吸收率而非含量。

周珮如表示，不少民眾年節會選健康食品送禮，建議要做到「停、看、聽」。先想一想是不是真的需要健康食品，且看清楚健康食品的保健範圍、標示、認明有沒有小綠人標章，且如果本身有慢性病史及用藥習慣，也應諮詢醫師建議再使用。

食藥署今天也預告修正「健康食品之促進鐵可利用率保健功效評估方法」，鼓勵業者採人體試驗評估方法，讓人體吸收、利用鐵質的有效性更明確，預告草案增訂受試者條件、測定指標等，將預告60天蒐集各界意見。