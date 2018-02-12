春節使用ATM五大注意事項

2018-02-12 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



107年農曆春節連續假期(107年2月15日至2月20日)長達六天，財金公司特別提醒民眾在連續假期前，應注意提前提領現金、避開尖峰時段使用ATM、瞭解提款及轉帳金額的限制、保留交易明細單、善用緊急聯絡電話、慎防ATM詐騙。

財金公司表示，根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節假期前、小年夜及除夕（107年2月12日～2月15日）11:00～14:00及17:00～19:00的二個時段，ATM使用最為忙碌，建議民眾避開尖峰時段，以避免排隊而耗費時間。

本次春節連續假期長達六天，財金公司特別提醒存款人，應注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如：未補登存摺拒絕提款及轉帳之次數限制，每日累計提款或轉帳限額，以及每日提領及非約定轉帳限額是否合併計算等規定，提醒民眾及早準備並預先辦理補登存摺，以免影響春節期間資金的調度。

財金公司表示，春節期間民眾使用ATM，若發生扣帳未吐鈔等異常時，請保留「交易明細單」作為憑證，並依ATM上所張貼之緊急聯絡電話，向 ATM 裝設銀行洽詢。若無法獲得協助，亦可撥打財金公司服務專線 (02)2630-1222協助洽詢金融機構處理情況。

民眾如發現ATM暫停服務或使用各項服務發生異常，財金公司表示，可以根據ATM上張貼之緊急連絡電話，向裝設ATM的金融機構洽詢。近來ATM詐騙手法不斷更新，財金公司特別提請民眾不要依照他人指示，持金融卡操作ATM，可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，加強注意、小心上當、防範歹徒詐騙，保障財產安全。