過年走春到哪去？林務局推薦這幾個人氣景點

2018-02-12 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



春節假期何處去？農委會林務局表示，民眾不妨到各國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、生態教育館及自然步道，賞花迎春吸收芬多精。

森林遊樂區春節活動一覽表：

一、 羅東林業文化園區年初二至初五舉辦「吉祥汪來-含情脈脈」與「幸福種子DIY」活動，讓大家前來DIY屬於自己獨一無二的紅包與種子吊飾。

二、 阿里山國家森林遊樂區年初一至初五每日7時至14時，於阿里山高山植物園舉辦「看見台灣阿里山、高山植物茶顏誌」特展，讓大家瞭解清新高雅的高山茶葉悠長的歷史文化。

三、 觸口自然教育中心年初一至初十每日上午9時至下午17時，於綠意館1樓進行「十二生肖與常見植物」展覽，讓大家認識與十二生肖有關之相關植物，認識有趣的植物世界。

四、 知本國家森林遊樂區年初一至初五將舉辦「森林吉祥物陪你過新年」、與「12生肖廊道─尋找狗狗的身影」等活動，同時園區去年新開放種植有50多種芳香藥草的藥癒花園，歡迎大家春節期間前往園區，於天然香氛中紓放身心。

五、 墾丁、雙流國家森林遊樂區年初一至初五，每日將舉辦2梯次免費解說導覽與DIY活動，帶領大家探索熱帶季風林的奧秘。

賞景健行後，大家還可以來林務局與在地原住民部落合辦的新春市集活動，讓大家在享受森林之美的同時，還能選購在地部落有特色的農特產品與手工藝品。各新春市集時間地點如下：

一、 年初一至初五於屏東縣雙流國家森林遊樂區舉辦「雙流好獅集」新春市集。

二、 年初一至初二於花蓮縣大農大富平地森林園區舉辦「新春市集」。

三、 年初四至初五於臺東縣大武山生態教育館舉辦「大武山下的部落市集」。

為了避免聯外交通壅塞，春節初一至初五期間，太平山、八仙山與阿里山國家森林遊樂區均特別備有免費接駁車，方便大家前往園區旅遊，相關資訊如下：

一、 太平山國家森林遊樂區：行駛時間年初一至初五上午8時至下午4時，班次間隔約15至20分鐘，路線為太平山莊站前廣場至見晴步道口。

二、 八仙山國家森林遊樂區初二至初四早上九點至下午五點提供免費接駁巴士，從豐原客運谷關站（明高溫泉養生會館對面）至八仙山收費站，遊客下車購買八仙山國家森林遊樂區門票後即可搭乘園區內接駁車至八仙山遊客中心，凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，可於谷關立體停車場折抵20元停車費優惠，請遊客多多利用。

三、 阿里山國家森林遊樂區：行駛時間年初一至初五上午8時至下午5時，班次間隔約20分鐘，於台18線（阿里山公路）88-95公里路段間設置10處臨時招呼站。

開園資訊，春節假期詳細開休園情形請見107年林務局森林育樂場域春節期間活動一覽表。另外春節相關森林旅遊資訊，歡迎大家至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網以及林務局局網查詢。