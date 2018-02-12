親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

雞年股市站上萬點封關 指數收漲49點攀上年線

過年走春到哪去？林務局推薦這幾個人氣景點

2018-02-12 11:53聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

春節假期何處去？農委會林務局表示，民眾不妨到各國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、生態教育館及自然步道，賞花迎春吸收芬多精。

森林遊樂區春節活動一覽表：

一、 羅東林業文化園區年初二至初五舉辦「吉祥汪來-含情脈脈」與「幸福種子DIY」活動，讓大家前來DIY屬於自己獨一無二的紅包與種子吊飾。

二、 阿里山國家森林遊樂區年初一至初五每日7時至14時，於阿里山高山植物園舉辦「看見台灣阿里山、高山植物茶顏誌」特展，讓大家瞭解清新高雅的高山茶葉悠長的歷史文化。

三、 觸口自然教育中心年初一至初十每日上午9時至下午17時，於綠意館1樓進行「十二生肖與常見植物」展覽，讓大家認識與十二生肖有關之相關植物，認識有趣的植物世界。

四、 知本國家森林遊樂區年初一至初五將舉辦「森林吉祥物陪你過新年」、與「12生肖廊道─尋找狗狗的身影」等活動，同時園區去年新開放種植有50多種芳香藥草的藥癒花園，歡迎大家春節期間前往園區，於天然香氛中紓放身心。

五、 墾丁、雙流國家森林遊樂區年初一至初五，每日將舉辦2梯次免費解說導覽與DIY活動，帶領大家探索熱帶季風林的奧秘。

賞景健行後，大家還可以來林務局與在地原住民部落合辦的新春市集活動，讓大家在享受森林之美的同時，還能選購在地部落有特色的農特產品與手工藝品。各新春市集時間地點如下：

一、 年初一至初五於屏東縣雙流國家森林遊樂區舉辦「雙流好獅集」新春市集。

二、 年初一至初二於花蓮縣大農大富平地森林園區舉辦「新春市集」。

三、 年初四至初五於臺東縣大武山生態教育館舉辦「大武山下的部落市集」。

為了避免聯外交通壅塞，春節初一至初五期間，太平山、八仙山與阿里山國家森林遊樂區均特別備有免費接駁車，方便大家前往園區旅遊，相關資訊如下：

一、 太平山國家森林遊樂區：行駛時間年初一至初五上午8時至下午4時，班次間隔約15至20分鐘，路線為太平山莊站前廣場至見晴步道口。

二、 八仙山國家森林遊樂區初二至初四早上九點至下午五點提供免費接駁巴士，從豐原客運谷關站（明高溫泉養生會館對面）至八仙山收費站，遊客下車購買八仙山國家森林遊樂區門票後即可搭乘園區內接駁車至八仙山遊客中心，凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，可於谷關立體停車場折抵20元停車費優惠，請遊客多多利用。

三、 阿里山國家森林遊樂區：行駛時間年初一至初五上午8時至下午5時，班次間隔約20分鐘，於台18線（阿里山公路）88-95公里路段間設置10處臨時招呼站。

開園資訊，春節假期詳細開休園情形請見107年林務局森林育樂場域春節期間活動一覽表。另外春節相關森林旅遊資訊，歡迎大家至林務局「森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網以及林務局局網查詢。

森林遊樂區春節阿里山

相關新聞

女性普遍缺鐵 專家：補鐵不如增吸收率

2018-02-12 12:54

台灣燈會高鐵加開31班次列車 14日開放購票

2018-02-12 11:48

過年走春去哪裡？ 武陵農場櫻、桃、紫藤接力鬧春

2018-02-12 13:35

看電視、打麻將時零食不離手 她年假後胖六公斤

2018-02-12 11:46

能不能戶外運動？環保署提供逐時預測空品

2018-02-12 11:08

大陸沙塵暴來了！高屏空品區多留意

2018-02-12 10:58

寒流影響氣溫低 晴朗天氣到除夕

2018-02-12 09:39

過年遊日本 採購必敗新三大首選

2018-02-12 09:29

台66線桃園平鎮系統南下匝道 除夕起連封3天

2018-02-12 15:16

減少兒少3C成癮 家長熟記「約法三章」攻略

2018-02-12 15:00

森林浴過好年 屏東三大森林遊樂區列首選

2018-02-12 14:55

訂房率少7成！觀光局投入近2億 搶救花蓮觀光

2018-02-12 14:53

高額容獎是都更解藥？柯P：政策要修改

2018-02-12 14:50

蘇花改隧道通風井打通！過程如「螞蟻挖穴」

2018-02-12 14:27

六都傳統市場 近半數沒有公秤

2018-02-12 14:21

空氣髒不髒？ 即時空品預測告訴你

2018-02-12 14:18

消基會：市場僅半數有公秤 斤兩難確認

2018-02-12 14:15

治中風、心肌梗塞藥 健保給付排第一

2018-02-12 14:15

年關近佳餚多 糖尿病人應學會怎麼吃

2018-02-12 14:13

春節採買年貨過好年 市場磅秤合格率99.8%

2018-02-12 13:45

2020東京奧運 台灣拚食材供應鏈

2018-02-12 13:33

7年努力 台灣蜜棗下月可望攻進東京美食展

2018-02-12 13:32

西螺福興宮除夕發美金紅包 還可享劍湖山全國最低票價

2018-02-12 12:58

過年遊北海岸車停那裡？金山分局機動派出所給你問

2018-02-12 12:46

春節使用ATM五大注意事項

2018-02-12 12:26

B肝帶原 醫：未積極治療恐因肝疾致死

2018-02-12 12:13

最新健保給付癌症藥物排行 乳癌「賀癌平」第一

2018-02-12 11:51

春節採買小心偷斤減兩 近五成公有市場沒有公秤

2018-02-12 11:19

年前宅配大爆量！ 一張圖告訴你宅配員有多辛苦

2018-02-12 11:04

春節桶裝瓦斯 兩倍供給安心過年

2018-02-12 11:02

繳水費可使用信用卡 台水96個據點全面實施

2018-02-12 10:41

下載udn News App 限時搶抽千元全聯禮券

2018-02-12 10:37

「保栓通類」躍居健保給付排行之冠 去年申報逾24億元

2018-02-12 10:31

千萬不屬於我！對發票只差一碼 他怨為何沒早結帳

2018-02-12 10:06

還在跪求春節機票？機票達人：只有1%機會

2018-02-12 09:00

想使用旅館的吹風機？請三思而後行

2018-02-12 08:49

Costco 怎麼處理被退貨的商品？

2018-02-12 08:47

賞花海看參天巨木 免費講座帶您慢遊美國

2018-02-12 08:18

三巴颱風對台無影響 除夕初一近太平島

2018-02-12 08:11
看更多

熱門文章

還在跪求春節機票？機票達人：只有1%機會

2018-02-12 09:00

今晚到明晨最冷 有6度低溫

2018-02-12 05:00

換過30份工作 美女整理師陪伴客戶「斷捨離」

2018-02-11 22:09

唐綺陽星座運勢週報：金牛有機會翻盤 水瓶桃花運開

2018-02-12 00:00

年前宅配大爆量！ 一張圖告訴你宅配員有多辛苦

2018-02-12 11:04

女子愛吃／綾瀨遙：台灣甜點有溫柔味道 像台灣人一樣

2018-02-11 15:23

千萬不屬於我！對發票只差一碼 他怨為何沒早結帳

2018-02-12 10:06

2018戊戌12生肖運程（上）／鼠牛虎兔 福滿吉慶

2018-02-12 06:00

瞞著老公找專業... 整理師教你十大收納撇步

2018-02-11 22:12

越晚越冷 空曠地區可能有6度低溫

2018-02-11 19:27

台北書展要做華文出版中心 大陸作家卻不見了

2018-02-12 02:58

辦年貨也能愛在地 今年改吃金鯧吧

2018-02-12 00:32

今明晴冷 周三起回暖 春節連假多為好天氣

2018-02-12 07:55

今日星座運勢／天蠍 有同理心說好話 有助運勢提升

2018-02-12 00:00

天空為限周塔羅(下)／天蠍座 會遇到截然不同的桃花

2018-02-12 01:33

天空為限周塔羅(上)／處女座 工作爭取表現順遂

2018-02-12 01:26

日本東京重點樂園！迪士尼十大必玩必買大集合！

2018-02-12 08:44

寒流影響氣溫低 晴朗天氣到除夕

2018-02-12 09:39

獨／畫台灣加油超暖 日藝術家：覺得該做些什麼回報

2018-02-11 18:32

龍皇酒家廚神攻台 「龍茶味點」比香港便宜逾2成

2018-02-11 16:15

日本大阪一定要去！環球影城必玩必買攻略

2018-02-12 08:50

歲末掃除「斷捨離」 10密技讓你不卡關

2018-02-12 00:32

女性普遍缺鐵 專家：補鐵不如增吸收率

2018-02-12 12:54

西螺福興宮除夕發美金紅包 還可享劍湖山全國最低票價

2018-02-12 12:58

大年初一試手氣 百貨福袋懶人包

2018-02-11 19:08

花貴了！天冷不開花 大紅蝴蝴蘭空前大缺貨

2018-02-11 21:32

安藤式枯山水 印象派靈魂的禪意蔓延

2018-02-11 21:30

看電視、打麻將時零食不離手 她年假後胖六公斤

2018-02-12 11:46

台北國際書展創53萬人次 受天災影響滑落約1成

2018-02-11 19:30

除了五油三水 年節出遊前還需注意愛車哪些地方？

2018-02-11 19:21

蘇花改隧道通風井打通！過程如「螞蟻挖穴」

2018-02-12 14:27

B肝帶原 醫：未積極治療恐因肝疾致死

2018-02-12 12:13

未來兩天 高屏空氣達紅害

2018-02-12 05:01

春節使用ATM五大注意事項

2018-02-12 12:26

台灣燈會高鐵加開31班次列車 14日開放購票

2018-02-12 11:48

別怕犯錯！國際咖啡認證考官：台灣年輕人太在意評價

2018-02-12 09:42

難以抵擋馬卡龍色調 MJ、YSL包款換新裝

2018-02-11 16:17

第二號颱風三巴生成 對台無影響

2018-02-11 15:58

寒流來生長遲緩？ 瓜類價格大漲

2018-02-11 19:09

能不能戶外運動？環保署提供逐時預測空品

2018-02-12 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top