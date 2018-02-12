最新健保給付癌症藥物排行 乳癌「賀癌平」第一

2018-02-12 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



健保署公布最新健保癌症藥物排榜，第一名為治療乳癌的「賀癌平」，在總藥物排行位居第五名，給付金額超過21億。提供/健保署 分享 facebook 健保署公布最新健保癌症藥物排行榜，第一名為治療乳癌的「賀癌平」，在總藥物排行位居第五名，給付金額超過21億。臨床醫師指出，台灣罹癌人數越來越多，未來抗癌症藥物將成為健保最沈重負擔。

2017年健保癌症藥物十大排行榜，第一名為「賀癌平」（乳癌），其餘依次為「基利克」（慢性骨髓性白血病）、「蕾莎瓦」（晚期腎細胞癌）、「癌思停」（轉移性大腸直腸癌、轉移性乳癌）、「爾必得舒」（轉移性直腸結腸癌）、「愛寧達」（惡性肋膜間質細胞瘤、晚期或轉移性非小細胞肺癌）、「妥復克」（晚期或轉移性之非小細胞肺癌）、「得舒緩」（肺腺癌）、「艾瑞沙」（肺腺癌）、「抗癌妥」（大腸直腸癌）。

癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院癌症中心主任王正旭指出，10大健保給付癌症藥物適應症主要為乳癌、肺癌及肝癌，這也反映出國人10大癌症排行的趨勢。

至於治療乳癌的「賀癌平」為何能夠持續多年穩居癌症用藥給付之冠？王正旭分析，除了人數眾多之外，乳癌患者治療效果比其他癌症好上許多，存活期也較長，癌友用的久，當然醫療支出就較多。

相較之下，肝癌、肺癌、腸癌等患者比較難在早期發現，大部分確診時都已到了晚期，即使用了標靶藥物，但過幾個月就會惡化，必須換藥，有些則不幸過世，因此，藥費就明顯低上許多。

王正旭指出，國內將健保署將在今年推出部分免疫療法納入健保給付，金額約12億元，一旦試辦成功，未來將有更多免疫療法藥物納入健保，嘉惠許多病人，不過，抗癌藥物健保支出勢必越來越沈重。