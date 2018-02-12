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台灣燈會高鐵加開31班次列車 14日開放購票

2018-02-12 11:48經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台灣燈會在嘉義開燈展出，台灣高鐵自2月24日（六）至3月11日（日），期間加開3...
台灣燈會在嘉義開燈展出，台灣高鐵自2月24日（六）至3月11日（日），期間加開31班次列車，各加開車次之車票自2月14日（三）凌晨零時起開放預購。　記者楊文琪／攝影
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「2018台灣燈會」主燈預計於3月2日元宵節當天在嘉義開燈，台灣高鐵公司為服務賞燈旅客需求，配合主辦單位規劃活動及燈會舉辦日期，自2月24日（六）至3月11日（日），期間加開31班次列車，各加開車次之車票自2月14日（三）凌晨零時起開放預購，有意前往賞燈的旅客可提早購票「搭高鐵．賞燈趣」。

燈會期間人潮眾多，高鐵公司敬請搭乘自由座旅客，一次購買去回程車票；搭乘對號座的旅客，則請提前訂位並取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座；高鐵嘉義站將於燈會期間加派人力，敬請旅客配合站務人員引導，共同維護乘車動線及車站秩序。

台灣高鐵配合「2018台灣燈會」舉辦，特別結合嘉義在地觀光資源，規劃多條「來去嘉義看燈會」高鐵假期套裝行程。其中，燈會限定超值「一日輕鬆遊」，以台北出發為例，每人只要2,170元，單人即可成行，等於高鐵標準車廂對號座來回全票再加10元，即可獲得故宮南院門票及精美紀念品、燈會小提燈、觀禮臺賞燈券等好禮（相當於市價550元）。另外，還有一日豐富行、二日自由行等多樣化行程可供選擇，歡迎旅客利用即將到來的年節假期，提早規劃元宵賞燈行程。

此外，配合主辦單位規劃「搶先看燈會」活動，農曆春節期間，自2月16日（初一）至2月21日（初六），台灣高鐵公司總計提供656班次列車停靠嘉義之列車，服務於春節假期欲前往嘉義「搶先看燈會」的旅客，歡迎多加利用。

「2018台灣燈會」高鐵嘉義站進出動線及相關交通疏導措施：

賞燈旅客進出車站方式

一、「進站」旅客：已購票請由「4號出口」排隊進入，未購票請由「1號出口」排隊進入。

二、「出站」旅客：請由2號或3號出口，前往保鐵七路候車區等候燈會接駁專車。

三、接駁方式：

1.「搭乘高鐵快捷公車及其他公車」請由2號出口出站乘車。

2.「搭乘計程車」請由3號出口出站乘車。

3.燈會期間高鐵西路為「下客區」禁止停車載客。「親友接載」請由3號出口前往保鐵十二路載客專用區接送旅客。

四、自嘉義站前往各站之末班車資訊：

1.開往新竹、桃園、板橋、台北各站，末班北上列車22:32於高鐵嘉義站發車。

2.開往苗栗及南港站，末班北上列車22:03 於高鐵嘉義站發車。

3.開往雲林、彰化、台中各站，末班北上列車23:27於高鐵嘉義站發車。

4.開往台南及左營站，末班南下列車23:30於高鐵嘉義站發車。

5.以上資訊如有異動，請以高鐵公司企業網站公布訊息為準。

高鐵台灣燈會列車

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