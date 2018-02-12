看電視、打麻將時零食不離手 她年假後胖六公斤

2018-02-12 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



過年吃太多，營養師建議，年後早餐可以選擇加糖或低糖高纖豆漿，搭配高麗菜捲或關東煮杏鮑菇等高纖食材，熱量加總約254大卡。晨光健康營養專科/提供 分享 facebook 30多歲陳小姐因為擔心身材走樣，去年過年時，年夜飯正餐時，不敢多吃，多油、高熱量的佛跳牆、海鮮羹，只吃了一小碗，但熱愛甜點零食的她，看電視、打麻將時，總是手抓著鳳梨酥、瓜子、甜湯與糖果點心，一周連假下來竟爆肥六公斤，腰圍更是大增四吋。

研究調查顯示，民眾在年節期間常見的「偏執系飲食」大抵可分為三類，首先為大量攝取高油高膽固醇肉類海鮮的「肉食族」、偏好火鍋羹湯等高鈉料理的「火鍋狂」，以及對零食甜湯毫無抵抗力的「甜食控」。

晨光健康營養專科院長趙函穎營養師提醒，傳統年節菜色常有高油、高鈉、高糖等問題，如果因個人口味偏好，導致「偏執系飲食」，更容易累積身體的健康負資產，陳小姐就是典型的零食甜點控。

儘管避開了正餐主食的高油高熱量，但她鍾愛堅果瓜子、牛軋糖、年糕、紅豆甜湯等，幾天下來，糖與油脂的攝取超標，這反映在體重及腰圍上，過完年，整個人好像大了一號。

「年節飲食偏好與年後健康補償行為調查」發現，高達六成五民眾因年節期間暴食而產生罪惡感，在年後採取補償性的減重行動，四分之一民眾表示曾採用偏食飲食法減重，但有半數因此產生內分泌失調、頭暈、快速復胖等副作用。

針對不同的年菜偏執族群，趙函穎建議，過年之後，可以透過超商高纖早餐的「順應式補償法」搭配原則，就能健康減輕年節暴食負擔，讓體重腰圍逐漸回到原本模樣。

例如，選擇加糖或低糖高纖豆漿，搭配高麗菜捲或關東煮杏鮑菇等高纖食材，熱量加總約254大卡，大約只有肉蛋漢堡、大杯冰奶茶的一半，就能達到輕鬆減脂瘦身的效果。