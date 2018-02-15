年假憂鬱增 規律生活擊退收假症侯群！

2018-02-15 00:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 李樹人 ／台北報導



今年農曆除夕及春節假期只有六天，但不少人挪用年假，在過年之前或之後多排休三天，就可以整整連續休息11天，有人計畫出國，有人則是安排島內旅遊。精神科醫師提醒，最好在上班前兩天就恢復規律生活，免得玩得太野，一時之間情緒收不回來。

「應該只有小朋友喜歡過年吧！」是許多人共同的想法，長大後，不管念書、工作、結婚生子，回到家總會面對人情世故，像是長輩親友逼婚、比較等。有人就認為，過年就像是人生的一大關卡，雖然過程不愉快，但牙一咬、忍著點，就過去了。

林口長庚醫院精神科主治醫師張家銘指出，過年之前，年節不安個案明顯增加，以女性居多，且大部分為媳婦，因平常並未與公婆住在一起，逢年過年沒有理由不至婆家團圓，但一想到要準備年菜，招呼公婆、小姑，就開心不起來，甚至出現焦慮、憂鬱等情緒反應。

憂鬱的男生也不在少數，回到老家，除了父母追問工作、感情狀況，明明年終獎金不多，但還是得打腫臉充胖子，大方包紅包給長輩。已婚男性更慘，陪老婆回娘家，如果遇到愛比較的親戚，從小孩功課、薪水年終、車子房子，一路比下來，可會令人氣到吐血。 年假通宵打麻將，或熬夜追劇、出國旅遊，假期結束後容易情緒低落，注意力不集中。報系資料照 分享 facebook

張家銘表示，放假是上班族抒壓、調適心情的重要方法，如果在農曆假期通宵打麻將，或是熬夜追劇、出國旅遊，長假期間行程滿檔，假期結束後，很容易情緒低落、失控，注意力不集中。

書田診所精神科醫師江漢光指出，大部分上班族在連續假期結束後，均會覺得精神不濟，有些人抱怨幾句，有些人則是喝杯咖啡，就能投入工作，但少部分人收假症候群症狀嚴重，情緒波動極大。

江漢光說，如果長假過後自覺渾身不對勁、無精打采，就應該提高警覺。臨床發現，這群人潛藏著憂鬱、焦慮等人格特質，如果上班一兩天後，情緒波動仍大，建議尋求精神專科醫師的協助。