春節採買小心偷斤減兩 近五成公有市場沒有公秤

2018-02-12 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



進入春節採買高峰期，但根據消基會日前抽查六都的公有傳統市場，發現抽查的47家公有市場中，有15家菜市場沒有公秤，8家不確定是否有公秤，而有設置公秤的24家菜市場中，卻有10家菜市場是將公秤放在管理會辦公室，近五成公有市場沒有公秤。

根據消基會的抽查發現，且經志工詢問過市場管理員或攤販後，確認市場內沒有設置公秤的公有市場，共有中崙市場、湖光市場、光明市場、重新市場、中央市場、枋寮市場、水仙宮市場、綜合農產品批發市場、金華零售市場、復興零售市場、鼓山第一市場、龍華市場、國民市場、前金第一區市場，以及新興第一市場等共15家公有市場。

此外，消基會抽查還發現，24家有公秤的公有菜市場中，公秤有公開陳列的僅14家，其中泰山市場、新莊第一市場的公秤位置最好。

消基會董事長游開雄指出，泰山市場的公秤放在入口旁，現場不僅貼有醒目的公秤黃色告示牌，還有張貼通過標檢局評核的優良磅秤自主管理標章，期限也並未過期，也是少數使用電子磅秤作為公秤的菜市場。新莊第一市場的公秤，則設在西區二樓樓梯正上方，雖未設告示牌，但一目了然且與攤販位置鄰近，消費者幾乎可以隨時秤重商品。

不過，值得注意的是，24家設有公秤的公有菜市場中，有10家菜市場則是將公秤放在市場辦公室裡，分別是東興市場、台中市第五市場、一心市場、東光市場、篤行市場，以及南屯市場、中義市場、台南市第一小康市場、開元市場、鴨母寮市場。

消基會進一步指出，其中，篤行市場的公秤更是放在辦公室的雜亂貨物堆中，現場都是灰塵，十分骯髒。中義市場則是在公共電話旁懸掛「請使用公秤」之牌，但公秤卻沒放在告示牌下方，消費者還要再走到右側辦公室內才能看見公秤。

消基會提醒消費者，應儘量選擇設有公秤的菜市場，若對攤商磅秤的準確性產生疑慮，可使用公秤對比確認。若發現公秤損壞，也應要求市場管理處改善，如果發現攤販使用的磅秤並未貼有經檢定合格的同字標記，則可向標檢局檢局，若攤販使用貼有「非供交易用」磅秤，例如家庭廚房用料理秤，此磅秤不得作為交易，違者將依度量衡法第53條規定，處以新台幣1萬5000元以上7萬5000元以下的罰鍰。