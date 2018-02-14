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奇異祕方讓腸道順暢吉利來

2018-02-14 07:00聯合線上 撰文：史榮恩

奇異果把關健康 腸道順暢吉利跟著來

過年是全家團圓的歡樂時光，面對滿桌的美味年菜，總是認為多吃多福氣更不忌口。但天天大魚大肉可是會吃出毛病的，亞東醫院家醫科主任陳志道醫師進一步說明，過年期間除了注意營養均衡、飲食避免高油脂高熱量外，多攝取富含膳食纖維的蔬果如花椰菜、番茄、奇異果等，可幫助消化、排便順暢，讓腸胃道一路順暢，健康過好年。

醫師建議民眾在年節期間要注意蔬果攝取量要足夠。 圖／王仁昌 提供
醫師建議民眾在年節期間要注意蔬果攝取量要足夠。 圖／王仁昌 提供
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過年腸道不塞車 奇異果助體內大掃除

亞東醫院家醫科主任陳志道醫師指出，每次過完年，因腸胃不適而求診的病患都會增加，多數都是過年期間大吃大喝的結果；一般年菜豐盛好吃之餘往往也是高熱量或含有大量蛋白質的食物，容易增加腸胃道的負擔。另根據疾管署資料顯示，整個年節期間因聚餐機會增加、出遊次數多，隨之而來的外食機會增加與飲食改變，使得腸胃道疾病更容易找上門，不可不慎！

年節如何吃得健康，讓腸道不打烊？陳志道醫師表示，儘管美食當前，還是要注意營養均衡，別光吃、看電視，記得多起來走動，更要提高攝食蔬果的比例，例如胡蘿蔔、蘋果或柳橙等常見蔬果，陳醫師也建議奇異果就是一個很好的選擇，其中富含膳食纖維，可促進腸胃蠕動，維持消化系統正常運作的效果，避免高脂飲食帶來的便秘、腹瀉等症狀。

以奇異果為例，一顆100克的綠奇異果含有3公克膳食纖維，其中所含的膳食纖維是由果膠、半纖維素和纖維素所組成，每天食用2-3顆奇異果將有助於腸道正常運作。

年節飲食高油脂，更要提高攝食蔬果的比例。 圖／王仁昌 提供
年節飲食高油脂，更要提高攝食蔬果的比例。 圖／王仁昌 提供
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天然酵素促蛋白質消化吸收 過年跟腹脹說掰掰

年節常見三餐大魚大肉、零食不離嘴，腸胃沒休假反而消化不良找上門，水果中的天然酵素便是腸胃健康的另一項秘密武器。陳志道醫師建議可適量食用木瓜、鳳梨或是奇異果，其中的奇異果的酵素經研究證實可以加速分解食物中的蛋白質，促進胃部排空，降低食用過多蛋白質導致的腹脹感，也可降低胃食道逆流發作的機率。同時也能與腸胃道酵素共同作用，透過提高蛋白質在胃部的消化，同步促進小腸的吸收。

想要健康迎新年，醫師建議可適量食用奇異果。 圖／王仁昌 提供
想要健康迎新年，醫師建議可適量食用奇異果。 圖／王仁昌 提供
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餐前一顆低GI奇異果 穩定血糖 年節健康過

吃的健康均衡不僅是因年節到了才特別需要注意把關，平日的保養也不可少。陳志道醫師也特別指出，高GI飲食者比低GI飲食者有多出41%罹患代謝症候群的機率，尤其三高、肥胖、慢性病病者更是高危險群，在食物的攝取上更要仔細，根據國外研究證實奇異果能幫助穩定血糖，餐前30分鐘食用奇異果可降低葡萄糖吸收率，避免血糖大幅波動。

陳志道醫師最後補充，過年期間還是要秉持定時定量、攝取均衡的飲食習慣，適時搭配蔬菜水果，做好腸道保健，才能真的健康吉利過好年。

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醫師酵素年菜
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