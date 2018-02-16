機上咖啡不能喝？ 旅行流言終結者

2018-02-16 00:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張雅婷 ／新竹報導



出國行李箱名牌建議寫上電話就好，不要洩露太多個資。本報資料照片 分享 facebook 網路上常流傳一些旅行應注意事項，像是「出國行李箱千萬不要寫家裡住址」、「機上咖啡不要喝」、「飯店可能有針孔」等訊息，造成部分民眾出國都憂心忡忡不安心，旅行社業者表示，這些消息有真有假，還希望旅客多查證，以免增加無謂的困擾。

有網路訊息提及行李箱寫上地址，可能遭歹徒暗中將毒品塞入行李，一旦行李順利通關，就有人找上門追討毒品。民航局曾表示，以往沒有發生真實個案，但行李牌個資寫得太詳細，不能排除風險，加上航空公司透過行李條碼就可查到旅客地址並送到府，建議個資可不用寫得太詳細。

雄獅總經理陳瑞倫說，若是團體旅遊，旅客的行李都有專業領隊協助控管，若發生遺失，找領隊處理就好，旅行社都會有旅客的資料，不建議在行李牌上寫地址增加個資曝光的風險。若為個人自由行，航空公司也都會保有旅客資料，建議可寫上電話號碼，出發前先拍照留存行李箱樣式，若遺失較方便尋找。

網路上也傳出，有些飯店因某些原因，在房間放針孔攝影機，有熱心網友甚至提供辨別的方法，像教大家進房間後，把所有燈光熄滅，若發現有閃燈，就可能是針孔。陳瑞倫說，旅行社所安排入住的飯店基本上都由旅行社過濾並把關的，基本上可以排除此類事件的疑慮，請消費者放心。

近期臉書還流傳一則文章，有外國空服員爆料指出，飛機上沖泡咖啡的水和沖馬桶的水源相同，建議民眾在飛機上不要喝咖啡或茶，以免有大腸桿菌不合格的疑慮。旅行社建議，航空公司所提供的餐食都是經過高規格的品質把關，過去不曾聽聞咖啡有問題的案例，旅客應該信任航空公司的專業。