長假出國放鬆 別誤踩文化地雷

2018-02-16 00:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張雅婷 ／新竹報導



春節期間國人常出國度假。本報資料照片 分享 facebook

春節假期對許多人來說，可能是難得一家度假遊玩的機會。最近美元狂跌，出國旅行更划算，但是出國不比在台灣自由、舒適，還是需要了解當地風俗民情入境隨俗，才不會觸犯當地禁忌。

不要比YA的國家

資深領隊Peter說，許多人拍照都喜歡比YA的手勢，雖然從1960年代開始，V手勢代表「反越戰」、「和平」的意思，但到了英國、愛爾蘭或澳洲手掌朝內擺出V字型帶有污辱意味，相當於「豎中指」罵人，可見手背朝內朝外差很大，最好的方式就是不要比YA的手勢，省得麻煩。

不要比讚的國家

團體旅遊拍合照時，最常見的手勢除了「YA」外，還有豎起大姆指的「讚」，Peter說，在南美、希臘、俄國、義大利南部、阿富汗等地千萬別瞎比讚，當心變成辱罵人的失禮舉動。

到這些國家不要做這些事

受到宗教信仰的關係，泰國人相信靈魂位在頭頂，如果他人摸了自己的頭頂，便會把靈魂帶走，或帶來厄運。由於泰國鄰近台灣，不少國人大多已知到泰國、緬甸忌諱摸別人的頭，

中東地區國家多數為回教徒，多數人都知道回教徒不吃豬肉不飲酒，回教徒也是以手抓食的民族，左手被視為不潔，所以抓取食或與人握手時，應使用右手。

Peter也說，到北美洲旅行時，美國最忌諱談論種族膚色問題，且各州政府的民刑事法不盡相同，應多注意。到歐美國家也別在飯後當眾剔牙，不在他人面前伸舌頭等。

機上穿著

由於飛機飛行時，容易因高空氣壓，造成乘客腳腫脹，鞋子建議以方便穿脫為主、及輕鬆服裝。另外，機上溫度普遍偏低，滿班機時，也不一定有足夠毛毯提供，建議民眾可自行攜帶薄外套保暖。

春節旅遊起飛前三小時到機場

由於春節交通容易塞車，雄獅總經理陳瑞倫說，一般時段航空公司都是起飛前2小時開櫃報到，若遇春節或特殊情況則可能提前至3小時，建議在航空公司開櫃時間就要抵達，並搭乘大眾運輸工具可避免停車的困擾。

若要省錢，也可使用共乘的方式，陳瑞倫說，雄獅集團《旅途中》APP軟體就提供「拼車趣」服務，針對雙北市乘客到府接送只要新台幣149起，發揮共享經濟又能環保節能。