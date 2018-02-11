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瞞著老公找專業... 整理師教你十大收納撇步

2018-02-11 22:12聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

整理師于之琳的服務過程。圖／于之琳提供
整理師于之琳的服務過程。圖／于之琳提供
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居家整理師發現，整理師的九成九客戶是女性，且多數是瞞著先生尋求專業，但整理師強調，「整理」不是每個人與生俱來的能力；台灣性別平等教育協會秘書長黃嘉韻分析，台灣「家務有給」的觀念，一直都還沒有落實，因此多數男性還是把家務當成是免費的勞動，且是女人的天職，這些都是錯誤的觀念。

黃嘉韻指出，台灣男性的思考脈絡，多數還是「男主外、女主內」的傳統觀念，期待女性可以把家務處理得很好，因此，女性一旦無法滿足另一半或另一半家庭需求的時候，就會對外尋找專業服務，但另一半會認為「這本來就是妳要做的工作，為什麼做不好？」導致女性尋求專業時，被迫得隱瞞。

整理師何安蒔表示，她九成九客戶是女性，「很多客戶都是瞞著先生偷偷預約」，服務過程中，她很常被要求在男主人下班前趕快離開。

何安蒔說，很多男性覺得「整理」是女性的「義務」，且不需要花錢尋求專業，但她強調，整理收納不單只是家政事務，而是門藝術，「分類或整理是需要學習的」。

何安蒔說，很多女人不會分類或整理，可能跟原生家庭有關，加上學校也沒有教，有了自己的家庭後，很多女性無法面對「無法把家裡打理好」這個事實，甚至自我責備，還可能被另一半抱怨「無能」。

整理師于之琳也說，她的客戶幾乎都是女性，媽媽族群為大宗。基本上只要有居家整理需求的都是潛在客戶，從家庭主婦、醫生、明星、室內設計師都有接觸過。

接案兩年，于之琳觀察，很多家庭的模式還停留在她爺爺奶奶的年代，認為「女人就天生要會做家務」、「連家裡都整理不好還要花錢請人教？」等等，這些是從委託人口中說出的「老公的想法」，所以她常常需要假扮客戶的「一個很會整理的朋友」。

如何鬆動男性的傳統觀念？黃嘉韻說，首先要先讓他們知道，「整理」這門行業是「專業」，男人也應該回頭省視，配偶在家從事家務工作，也是一種勞力的付出，可以換算成薪水，而且換算下來，薪資比例是高的。

●收納整理10大原則 表／何安蒔

1.覺得收納空間不足嗎？先看看抽屜和櫃子裡有無久未使用的物品占用空間？

2.查看藥品、食品、個人護理與保養品有無過期。

3.進行一輪至兩輪的物品檢視與淘汰，留下真的會使用的東西。

4. 集中留下的物品後，再依照產品別進行分類。

5. 依照使用習慣和頻率決定物品擺放的空間和位置。

6. 層櫃內保持「上輕下重」的放置原則，最常用的放在胸前高度的位置。

7. 購買收納用品或家俱前，先想好要裝什麼，並量好空間的尺寸。

8. 收納盒裝物品，可在外盒貼標示，有期限的物品寫上日期。

9. 購物之前要三思，保持衣物適量不囤積。

10. 養成定期淘汰和物歸原處的好習慣。

薪水薪資

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