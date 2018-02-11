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換過30份工作 美女整理師陪伴客戶「斷捨離」

2018-02-11 22:09聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

近一兩年間，台灣出現一種新職業「居家整理師」，專門協助客戶把家中的混亂物品整理收納，月薪可達6至8萬，過年前的預約更是已經滿檔。何安蒔接案兩年，服務過上百個案例。她說，整理師很像心理諮商，「解決人的問題往往比解決物的問題還重要」，需要陪伴客戶進行「斷捨離」。

成為整理師前，69年次的何安蒔，做了快廿年的上班族。何安蒔說，35歲那年，換過快30份工作，但一直沒找到能全心投入的職業「很惶恐」。因為從小就喜歡「整理」，會不定時把房間傢俱位置換來換去。兩年前，她辭去業務工作，創業當整理師，當時台灣還未興起，但美國和日本已很成熟。

「進入一個陌生人的家處理雜物，就像是進入對方的內在。」何安蒔說，整理師看起來是在收表面的東西，但實際上是處理心裡，是一個非常貼近「人」的工作。

第一步必須先把櫃子、箱子的東西全部挖出來，讓客戶一個一個「面對」自己的物品，篩選出哪些東西是應該丟的，「這是客人最痛苦的時候」。如果遇到「不願意丟東西的人」，整理師要花時間開導、說服。何安蒔的最高紀錄是花了兩天，一天約13小時，整理一間套房，因為客戶18年沒整理過東西。

何安蒔說，許多客戶是購物狂或囤積狂，例如，被塞爆的衣櫃中，有多件衣服標籤未拆，或是家中囤了上萬捲的紙膠帶。很多客戶「麻木」多年，一直不整理，會跨出「預約」這一步，都是遇到人生轉淚點，例如離職、準備考試、迎接新生兒等等。

何安蒔也有開班授課，她說，目前在線的整理師約有10位，因自由度和彈性度高，很多人躍躍欲試，也有新加坡、香港、大陸的學生。

78年次的整理師于之琳說，她一開始是一邊從事鐘點保母，一邊兼職做整理師，但漸漸發現「協助人改變生活」的成就感，遠超過幫人帶小孩，所以決定全職當整理師。她曾服務過家裡以貓為主的案子，因為屋主能與家貓溝通，所有的家具調動、擺設的微調都要經過貓咪「批准」才可以進行，是很特別的案子。

于之琳說，整理師月收入約六至八萬，如果案子接的很滿，月入破十萬元不是問題。不過，整理師的時薪從四百到一千元都有，除了年資、經驗、整理風格也會影響客戶接受程度。

整理師于之琳的服務過程。圖／于之琳提供
整理師于之琳的服務過程。圖／于之琳提供
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何安蒔也有開班授課，去年11月她開了為期3個月13堂培訓課程，也有新加坡、香港、...
何安蒔也有開班授課，去年11月她開了為期3個月13堂培訓課程，也有新加坡、香港、大陸的學生。其中，三分之二有些是想要入行的新人，三分之一是想「自學」，學習整理來協助自己的家庭。圖／何安蒔提供
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何安蒔也有開班授課，去年11月她開了為期3個月13堂培訓課程，也有新加坡、香港、大陸的學生。其中，三分之二有些是想要入行的新人，三分之一是想「自學」，學習整理來協助自己的家庭。圖／何安蒔提供
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整理師于之琳的服務過程。圖／于之琳提供
整理師于之琳的服務過程。圖／于之琳提供
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