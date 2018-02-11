花貴了！天冷不開花 大紅蝴蝴蘭空前大缺貨

2018-02-11 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



農曆過年蘭花禮籃很受歡迎，除了送禮外居家擺飾也很熱門，但今年因天氣寒冷蘭花含苞遲開，加上大陸與東南亞越南大量引進台灣花苗，造成蝴蝶蘭大缺貨，尤其是年節最受歡迎的大紅花系，台南一家從事蘭藝30多年的謝姓業者說，是他遇到有始以來最誇張的搶花潮。

台南市蘭藝業者謝賢鈞說，農曆過年前是蘭花禮籃送貨最忙的旺季，尤其是紅色蝴蝶蘭還是國人的最愛，除了送禮很多人會買回家擺飾，但今年因天氣寒冷花苞遲遲不開，加上之前越南、大陸從台灣引進很多花苗，造成空前的大缺貨，北部花卉批發市場日前一株紅花蝴蝶蘭拍到500元，花型及花色都很普通，業界大嘩然。

「30多年第一次遇到這種搶花潮」！謝賢鈞從種蘭花起家，但近年來蘭藝越做越大忙不過來，採取與花農契作，平常簽約合作有10多家，才能夠穩定供貨，但今年也是提前將含苞植株就送到溫室催花，沒有溫室的業者今年都是苦哈哈，謝贒鈞說，今年有很多同業向他調貨，甚至說只要有 「紅」就好，但他也沒貨可以提供。

台灣蘭花產業聯盟發展協會理事長吳明坤表示，今年農曆春節前蝴蝶蘭缺花，和天氣太冷及大陸、越南大量採購有關，天氣冷造成花苞延後開放，有些只開1、2朵，趕不及年前節的旺季，越南近年來也在發展蘭花產業，大多從台灣買花苗再催花。