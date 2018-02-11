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安藤式枯山水 印象派靈魂的禪意蔓延

2018-02-11 21:30聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

文／摘自時報文化出版《美感京都：李清志的京都美學》

不論是西方或東方的宗教，「水」這個元素一直扮演著「潔淨」的重要角色；特別是在宗教儀式過程中，用水來淨身、沐浴，亦或是洗手、浸沒等動作，都有其宗教上的象徵符號意義。安藤忠雄在許多的建築作品中，都曾經運用「水庭」作為空間的意境表現，特別是在京都陶板名畫庭園的設計中，水庭也扮演著極為重要的角色，在陶板名畫庭園裡，雖然有「水」的元素，整體卻表現出一種枯山水庭園的禪意，可說是一種獨特的「安藤式枯山水」。

陶板名畫庭園 睡蓮是唯一的綠

在京都陶板名畫庭園中，安藤忠雄運用他慣於使用的清水混凝土牆，玻璃以及鋼筋，有如枯山水庭園一般，完全沒有綠色自然的元素，唯一的植物可能只是安置在水下的莫內畫作〈睡蓮〉。安藤忠雄在狹小的基地空間中，運用高低層次的變化，創造出一種「迴遊式」的庭園空間。

在安藤忠雄的京都陶板庭園中，所有的事物都被純化，人們在遊走過程中，可以更專注在那幾幅重要的陶板名畫裡，電腦陶板印刷讓名畫可以放心地展示在開放空間中，而安藤忠雄的設計手法，開創了另一種形態的美術館，一種枯山水式、京都式的賞畫方式。

法國印象派畫 日本人情有獨鍾

日本人對於法國印象派的作品一直情有獨鍾，一方面是因為印象派畫家從日本浮世繪得到許多創作靈感；另一方面則是因為日本人對近代歐洲藝術文化的憧憬與仰慕，從許多日本富商貴族蒐購印象派作品就可以感受得之。甚至在安藤忠雄的建築作品中，包括直島地中美術館、大山崎山莊美術館，以及京都陶板名畫庭園，都可以看見印象派作品的蹤跡，特別是莫內的〈睡蓮〉更被日本人視為是印象派作品中的珍寶。

莫內〈睡蓮〉 撫慰了安藤心靈

安藤忠雄也曾表達自己對於法國印象派一種渴求救贖的心境，他寫道：「在如此混雜的生活當中，我帶著一種渴望得到救贖的心情，常常前往羅浮宮的分館──橘園美術館，看著雷諾瓦、西斯萊、巴西爾等可說是耽溺之美的印象派作品，而得以暫時鬆下一口氣，得到心靈上暫時的安歇。」對於莫內的〈睡蓮〉更是如此，「莫內的〈睡蓮〉中，我認為也帶有那種屬於東方的、對於水的觀感與看法。東洋的浮世繪影響了巴黎的畫家們，而其中莫內所畫的〈睡蓮〉更透過我的身體使得花朵能於東方的日本再次綻放。」

一九九一年安藤忠雄在淡路島建造了一座全新面貌的寺廟──真言宗水御堂，這座寺廟一反過去傳統大屋頂的寺廟形式，在基地上建造了一座圓形的蓮花池，並且在池中種植了五百株蓮花，開花時節，整個水池布滿燦爛的蓮花。剛開始所有的信眾與僧侶都反對這樣的建築設計，因為傳統的大屋頂是佛教權威的象徵，不過安藤忠雄認為權威的時代已經過去，佛教寺廟建築也應該嘗試新的建築挑戰。

水御堂顛覆傳統 入寺如同受洗

整座水御堂寺廟建築，是在寺廟上方放置一座蓮花池當屋頂，池塘中央有一座將蓮花池一分為二的樓梯做入口，由此階梯往下進入水御堂，僧侶從這裡進入寺廟，從側邊觀看，猶如走入水池中，慢慢沒入水池裡，有一種接受水池洗禮的宗教感。

「蓮花對於佛教本身便是一種極致神聖的象徵性存在。而且在水中有心靈得以安歇與喘息、在自然中生命得以孕育成長，有如此一貫的故事性。」安藤忠雄曾如此表示。也因此他在水御堂設計了燦如蓮花的寺廟屋頂，而一九九四年在京都陶板名畫庭園案中，他甚至將莫內的〈睡蓮〉，直接放在水池裡面，強烈而直接地顯現他的「睡蓮情節」，同時也創造出了一種令人可以喘息、安歇的水庭空間氛圍。

設計融入水元素  來自童年回憶

「水」會成為安藤忠雄建築設計中重要的空間元素，與他的童年生活有極大的關係。安藤忠雄也承認：「在碇川上游長大的我，大概和別人比起來對於水的關係性會比較敏感吧！」聽說莫內為了畫睡蓮，特別在他家院子裡建造了一座蓮花池，讓他可以盡情作畫，一直畫到老死。安藤忠雄必定十分羨慕莫內家中有一口創作靈感的睡蓮池，也因此在京都陶板名畫庭園案中，安藤忠雄喜悅地將莫內的〈睡蓮〉再次放入水中。

我俯視陶板庭園池中那片睡蓮，感覺這片原本在莫內家中庭園的睡蓮，忽然又甦醒過來，在水中重新有了新的生命！

京都陶板名畫庭園。圖／時報文化出版提供
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安藤忠雄打造的淡路島百段苑。圖／報系資料照
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安藤忠雄所設計的水之教堂。圖／報系資料照
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日本建築大師─安藤忠雄。圖／報系資料照
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安藤忠雄安置在水下的莫內畫作〈睡蓮〉。圖／時報文化出版提供
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在安藤忠雄擅用的清水混凝土，打造的建築空間。圖為直島美術館。圖／報系資料照
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