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台北書展最後一天現人潮 三國書籍銷售佳

2018-02-11 21:29中央社 台北11日電

2018台北國際書展今天最後一天，適逢週日假期，約莫下午3時至4時湧現人潮。聯合...
2018台北國際書展今天最後一天，適逢週日假期，約莫下午3時至4時湧現人潮。聯合報系記者陳宛茜／攝影
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2018台北國際書展今天最後一天，適逢週日假期，約莫下午3時至4時湧現人潮，搶購折扣書籍。另外，因電視台正在播出陸劇「軍師聯盟」，與三國相關的書籍都賣得不錯。

6天的2018台北國際書展，預計今晚8時結束，這兩天遇上週末假期，台北書展也湧現人潮，再加上許多出版社都在展位裡舉辦活動，時報出版業務部資深經理黃志堅表示，今天約莫在下午3時、4時湧現人潮，為買氣加溫。

遠流出版展業開發部副理李立祥接受中央社記者訪問時表示，今年書展因為在農曆過年前舉辦，原本就預期銷售會比去年差，「事實證明也是這樣」，再加上書展期間受到氣候低溫、下雨及花蓮地震的影響，雖然銷售不如去年，「但大家都有在努力」。

近期陸劇「軍師聯盟」在中視播出，使得三國、司馬懿等相關書籍受到矚目，李立祥說，「三國的書一直都有固定讀者，再加上戲劇播出，又再帶動一些讀者」，包括遠流出版的「道濟天下諸葛亮」、「權謀至尊司馬懿」、「黑白曹操」等都賣得不錯。

另外，時報出版今年重點放在作家村上春樹、吉本芭娜娜，尤其吉本芭娜娜在書展期間來台，今年也是她創作30週年，趁勢推出「馬戲團之夜」紀念作，和村上春樹「刺殺騎士團長」、「黃阿瑪的後宮生活：貓永遠是對的」都賣得很好，黃志堅表示：「幾乎所有庫存都搬出來。」

今年也是繪本作家幾米創作20週年，大塊出版業績明顯暴衝，再加上韓國脫北女孩朴妍美具有話題性，「為了活下去：脫北女孩朴研美」也賣得不錯。

讀書共和國也指出，銷售額雖較去年持平，但衛城出版的「歐洲的心臟：德國如何改變自己」也因為得到2018台北國際書展大獎非小說類首獎而帶動銷量，其他包括「貿易大歷史：貿易如何形塑歷史，從石器時代到數位時代，跨越人類五千年的貿易之旅」、「漫畫昭和史」等也賣得很好。

由於今年主題國是以色列，也帶動相關旅遊或歷史方面的書籍銷量。以聯經為例，「猶太人：世界史的缺口，失落的三千年文明史—追尋之旅（西元前1000-1492）」的銷量不錯；而在三民書局展區也以「國別史區」展示介紹42個國家歷史書籍，賣得最好的就是以色列。

台北國際書展出版業

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