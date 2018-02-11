KISS馬拉松接吻大賽 第一名接吻1小時9分

2018-02-11 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



西洋情人節將至，微風台北車站於今(11) 日下午2時在台北車站1樓多功能展演廳舉辦KISS馬拉松接吻大賽，為同慶台鐵131週年，今年特別擴大舉辦，除了加碼愛的登頂告白、唇唇欲動接吻照片投票比賽，接吻大賽更加碼要贈送第一名挑戰者酷航「台北－泰國喀比FLYBAG雙人來回機票」，就要民眾帶著自己愛的人出國玩，過一個美好的情人節時光。

今天活動開始前，由主持人DJ-JOEY先進行今年加碼推出「愛的登頂告白」，共有五組告白者在2F露臺向下喊出對愛人專屬<愛的告白>，緊接著，在主持人現場說明規則下，接吻大賽正式展開。許多參賽者展現出必勝決心做足準備，並將鞋子脫掉減輕重量應戰；而第五屆接吻大賽冠軍得主也再度挑戰，活動正式開始後，參賽者雙方親吻，維持新娘抱姿勢。

比賽進行至3分鐘時，即有超過半數的參賽者因落地遭到淘汰，而唯一一組女女報名參賽者於3分25秒即落地。比賽途中主持人會指派一項任務關卡，只要依指令完成任務並維持到最後的隊伍獲勝。比賽至14時10分時，主持人指派第一項任務：愛的泡泡，維持新娘抱與接吻姿勢原地轉十圈。

今年參賽者有備而來，經過第一項任務，竟無人淘汰。第二項任務為僅使用一隻手抱住對方維持30秒，經過艱難的任務後，舞台內僅留有4組參賽者。而其中第五屆冠軍，與老婆結婚七年再度挑戰，卻因在比賽30分鐘後想製造效果而真的跌倒導致出局，歷經一小時僅剩兩組執行第三項任務為單腳站立20秒，比賽至1小時02分因相撞同時落地，進行最後PK賽，參賽者再度重新挑戰轉圈圈及單手環抱，最後一關卡-金雞獨立，最後殊死戰於1小時09分22秒，分出勝負。