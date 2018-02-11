台北書展落幕 逛簡體館年輕人少了

2018-02-11 20:38 中央社 台北11日電



台北書展今天是最後一天，簡體館下午湧現人潮。現場人員觀察，對簡體書有興趣的就是老教授、研究生等「基本盤」，但今年少了瑯琊榜等影視作品助陣，買氣稍減。

2018年第26屆台北國際書展晚上8時即將落幕，簡體館今天終於催出「基本盤」，現場大多是中生代以上民眾前來選購圖書館。今年是簡體館第6年參展。

華品文創出版股份有限公司總編輯陳秋玲表示，今年現場簡體書共約一萬冊，展出近百家中國大陸出版社約5200種圖書。買氣最熱的種類是書畫、字帖、中醫、文學及翻譯的學術書籍。

陳秋玲指出，買簡體書的讀者很多是熟面孔，多為老教授、研究生等「做學問的人」，他們會自備大袋子或是拉著行李箱前來，一買就是好幾本。簡體館書展6天下來共計賣出約3000冊圖書。

陳秋玲觀察，受到天氣影響，前幾天參觀簡體館的人不多，直到週六開始，才終於催出這些「基本盤」。她發現，有別去年有花千骨、瑯琊榜等影視文學作品助陣，今年攤位上的年輕面孔較少，整體買氣稍稍下滑。

就讀國三的陳三寶今天在簡體館買了武俠小說「錦衣衛」，他向中央社表示，愛看武俠小說，不會特別區別正體書或簡體書，過去就買過幾套簡體的武俠小說。

當被問及最喜歡哪一位中國大陸的武俠小說作者時，他卻回答：「金庸吧，他應該算大陸的吧？」

陳秋玲表示，簡體館的展示意義重於實際銷售，光從過去6年來的展出，就可看到中國大陸的出版水準一直在提升，不管是印刷、選書或內容，這也是一種兩岸的文化交流。