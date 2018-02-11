關心花蓮強震災民 車商實際行動送暖

2018-02-11 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



花蓮強震造成嚴重災情，車商紛紛送暖，除了捐錢外更針對受災民眾修車需求給予補助，希望協助早日重建。

日本豐田汽車(TOYOTA MOTOR CORPORATION)表達關切，深感東日本311震災時受到台灣的協助，於日本企業中率先捐贈日幣1,000萬元予台灣，並期待能拋磚引玉，讓受災民眾早日重建家園。

同時，台灣和泰‧國瑞汽車集團為協助受災民眾度過艱難時刻，由集團成員及全體經銷商共同捐款新台幣1,500萬元，以上款項將捐予花蓮縣政府0206震災專戶，盼能協助災民順利渡過此次難關。

花蓮強震引起重大災情，中華三菱關懷受災車主，即刻啟動「服務體系天災救援服務優惠辦法」，針對三菱車主返回原廠提供三大方案分別為：

(一) 受損車輛免費天災拖吊服務

(二) 受損車輛提供維修工資及零件八折優惠

(三) 為每一位受災車主製作「維修報告書」

台灣本田(Honda Taiwan)除了捐款 300萬元予花蓮縣社會救助金賑災指定捐款專戶，協助相關救災需求外，更針對本次地震受損需要協助的Honda汽車(含南陽時代的Honda汽車)、重機車主，即刻啟動「天然災害應對機制」。

其中四輪部分提供免費拖吊服務 (適用於所有Honda車主，需透過「Honda全方位顧客服務專線 0800-666-789 」通報且留廠維修者)。受災車輛維修費用的工資及零件8折優惠。

針對二輪部分，凡是台灣本田經銷商販售之原裝進口車，受災車輛維修費用的工資及零件7折優惠；平行輸入車已回廠認證為VIP車主，受災車輛維修費用的工資及零件8折優惠。

台灣賓士與受災民眾站在同一陣線，以「2018受災車輛維修服務優惠措施」提供專業服務幫助受災車主，即日起至2018年12月31日，Mercedes-Benz及smart車主若於期間內車輛因地震、颱風或水患等天災而損傷，至台灣賓士授權服務廠進行維修，將給予優惠降低車主損失，以實際服務提供暖心慰問。