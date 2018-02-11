小米三創生活專賣店今開幕 過年不休息
繼高雄大魯閣草衙道、台南FOCUS之後，小米台灣今宣布正式進軍台北最大3C賣場三創生活園區，開設「小米台北三創生活專賣店」，這也是繼1月底宣布與全國電子達成新零售戰略合作夥伴之後，今年度重要的線下展店布局之一，3、4月亦將陸續於中和環球、新竹湳雅大魯閣展店，連同先前開設的台北、台中小米之家，預計年底開出共10家實體店。
小米台北三創生活專賣店位於三創生活園區2F，為整層唯一有對外窗的明亮位置，全店空間約48坪，延續小米之家一貫的明亮簡約風格，空間設計色調採白色與木質相互搭配，並以舒適溫暖的木紋打造體驗台，店內配置規劃產品體驗區、配件展示區、智慧家庭體驗區、服務接待區等，全新的高低展示台一進門就送上近期熱門商品，多款人氣新品如紅米5、紅米5 Plus、米家IH電子鍋等都可直接在店內購得，即將在台開賣的米家聲波電動牙刷，也可以在店內搶先看。
歡慶開幕，多款人氣商品推出開幕優惠，旗艦機小米MIX 2減1,000元加碼再送小米藍牙音源接收器（價值465元），熱銷機紅米Note 4X（32GB）降500元優惠價4499元，米家掃地機器人直降500元再送虛擬牆（價值255元）。
小米台北三創生活專賣店的開幕預計能夠紓解台北小米之家目前經常超出負荷的洶湧人潮，過年期間小米台北三創生活專賣店亦配合三創生活園區營業時間，全年不休息。
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