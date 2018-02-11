小米三創生活專賣店今開幕 過年不休息

2018-02-11 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



繼高雄大魯閣草衙道、台南FOCUS之後，小米台灣今宣布正式進軍台北最大3C賣場三創生活園區，開設「小米台北三創生活專賣店」，這也是繼1月底宣布與全國電子達成新零售戰略合作夥伴之後，今年度重要的線下展店布局之一，3、4月亦將陸續於中和環球、新竹湳雅大魯閣展店，連同先前開設的台北、台中小米之家，預計年底開出共10家實體店。

小米台北三創生活專賣店位於三創生活園區2F，為整層唯一有對外窗的明亮位置，全店空間約48坪，延續小米之家一貫的明亮簡約風格，空間設計色調採白色與木質相互搭配，並以舒適溫暖的木紋打造體驗台，店內配置規劃產品體驗區、配件展示區、智慧家庭體驗區、服務接待區等，全新的高低展示台一進門就送上近期熱門商品，多款人氣新品如紅米5、紅米5 Plus、米家IH電子鍋等都可直接在店內購得，即將在台開賣的米家聲波電動牙刷，也可以在店內搶先看。

歡慶開幕，多款人氣商品推出開幕優惠，旗艦機小米MIX 2減1,000元加碼再送小米藍牙音源接收器（價值465元），熱銷機紅米Note 4X（32GB）降500元優惠價4499元，米家掃地機器人直降500元再送虛擬牆（價值255元）。