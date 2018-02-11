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台北書展德國顯露特色 為明年主題國暖身

2018-02-11 13:31中央社 台北11日電

台北國際書展將於今天閉幕式宣布明年主題國為德國，事實上，本屆書展邀來的德國作家展現多元思想的寬廣系譜，為明年預先暖身，令許多書迷期待。

2018台北國際書展主題國為以色列，德國作家薛伯樂（Martin Schauble）在台出版的「認識以色列人與巴勒斯坦人從古到今的紛爭」受到注意。

薛伯樂15年前起頻繁赴以色列和巴勒斯坦做紀實報導，「認識以色列人與巴勒斯坦人從古到今的紛爭」已出版中文、韓文等版本。

他告訴中央社記者，本書雖於2007年出版，但每年修訂。德國對中東議題有很大興趣，本書也被學校選用。

曾住過以色列、也住過約旦河西岸雷馬拉（Rmallah）的薛伯樂說，本書特點是同時從兩邊的角度看以巴議題，由於多數的書會偏向某一方，有讀者回應讀他的書很痛苦，因為不知要支持那一方。

薛伯樂透過採訪以色列人和巴勒斯坦人，構築出不同角度的想法。他採訪遇到炸彈攻擊的以色列人、也採訪自殺炸彈客的家屬。

他說，以巴議題有多重面向，非常複雜，他不認為有人可自稱是專家。

薛伯樂還有2本著作與以色列和巴勒斯坦有關，都屬特殊旅遊書，其中還教人以步行及搭便車的方式旅遊這兩地。

薛伯樂也寫了「聖戰黑盒子」，追溯一名德國及一名巴勒斯坦聖戰分子，從他們的童年開始寫起，試圖去了解他們為何會激進化。

他說，妖魔化聖戰分子無濟於事，認真去理解他們為何走向這樣的路，是為了避免其他人做出同樣選擇。

薛伯樂另外用筆名羅伯‧桑塔格寫的小說「消失吧，紙本世界！」日前在台上市，是部科幻寓言。

另一名受邀到台北國際書展的德籍作家暨電視製作人馮卡彭（Anja von Kampen）創造出卡通人物「阿采」Knietzsche，原文取自兒童（Kinder）和哲學家尼采（Nietzsche），中國大陸去年著手翻譯，取名「小小哲學家」。

自稱「富創意的多面向達人」馮卡彭透過翻譯介紹，小男孩阿采體型不完美，長相一般，一隻鞋的鞋帶總是鬆脫，她希望讓大多數孩子可認同這個角色，阿采是個聰明小孩，以趣味的方式思考問題。

馮卡彭自2016年起，以阿采為題的小說成暢銷書，又製作了電視節目。

她一開始是因接受委託製作向兒童講解死亡的節目，前往墨西哥、非洲國家迦納等國家，去了解不同文化的死亡和葬禮風俗，於是有了阿采系列第一集「死亡」。

馮卡彭說，現代小孩少有空間發展自己想法，不是聽父母、就是聽老師的話。她寫的阿采系列故事是為小孩爭取空間，發展自己的想法。

阿采談死亡、恐懼、善與惡、良心、友誼、自由、正義、生活、藝術。目前系列小書已有德文和英文版，電視節目已有30集翻譯成簡體中文。

她說，由於阿采系列從新的角度思考，雖訴求兒童，也受到很多成人喜愛。

從事衝突研究，走向衝突前線的薛伯樂，及掀去抽象面紗，對兒童談哲學的馮卡彭，提供不一樣的思考方式，為明年台北國際書展主題國預先勾勒出多元活潑的面貌。

以色列巴勒斯坦德國

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