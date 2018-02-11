影／國際油價重挫 本周國內汽、柴油降6角

2018-02-11 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳筠青 ╱即時報導



受美國股市動盪及美國原油產量續增、以及美國商用原油庫存連2周增加等因素影響，國際油價重挫。中油公司依據浮動油價機制計算，宣布自2月12日凌晨零時起，調降各式汽、柴油價格每公升各0.6元。

中油調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.3元。