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影／國際油價重挫 本周國內汽、柴油降6角

2018-02-11 13:16聯合報 記者陳筠青╱即時報導

受美國股市動盪及美國原油產量續增、以及美國商用原油庫存連2周增加等因素影響，國際油價重挫。中油公司依據浮動油價機制計算，宣布自2月12日凌晨零時起，調降各式汽、柴油價格每公升各0.6元。

中油調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.3元。

台塑石化則是自12日凌晨1時開始調降油價，調幅與中油相同。台塑調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升26.4元、95+無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24元。

中油公司宣布自2月12日凌晨零時起，調降各式汽、柴油價格每公升各0.6元。
中油公司宣布自2月12日凌晨零時起，調降各式汽、柴油價格每公升各0.6元。
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