HYUNDAI商旅車到港 特價優惠129.8萬

2018-02-11 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



新春假期將至，許多消費者都會選擇大9人座商旅車，做為春節返鄉出遊的最佳座駕；HYUNDAI GRAND STAREX正2018年全新式樣到港，即日起自2月底，全新2018年式豪華款再享129.8萬特價優惠，詳情請洽全台HYUNDAI展示中心。

HYUNDAI GRAND STAREX一向是台灣車壇熱銷的大9人座商旅車，穩重而優雅的歐風外型，結合精緻的摩登內裝，深受頂級商旅人士喜愛。GRAND STAREX搭載一顆由HYUNDAI德國研發中心精心調校的A2柴油渦輪引擎，擁有170ps大馬力以及45公斤米超高扭力，提前符合六期環保法規，更符合能源局一級能源效率等級。