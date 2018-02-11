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國一少女遭輪流甩巴掌65下 結局令警方傻眼

出國生病恐要命 急難救助電話一定要記

2018-02-11 13:15中央社 台北11日電

5歲男童和家人去紐西蘭玩，男孩突氣喘發作，但爸媽不熟環境且語言不通，耽誤就醫，男童休克，緊急插管急救。專家建議，海外旅遊可先保險，且一定要記急難救助電話。

根據國際SOS緊急救援組織統計，國內民眾平均每個月的海外緊急服務案件約有4700件，以2013年至2017年農曆過年期間計算，則平均一個月就達5300件。

以醫療服務的疾病類型分析，以腸胃道疾病排名第一，依序是呼吸道相關疾病、心血管及腦血管疾病、骨骼肌肉傷及意外傷害。

國際SOS台灣區總經理蘇于珊接受中央社記者訪問時表示，民眾到海外旅遊一般都會評估健康狀況，但就算是健康者，到國外也可能因不熟悉地形、滑雪等活動發生意外；有慢性病史者，也可能因為備藥不足、陌生環境誘發等，讓病況突發或加重。

一名70歲阿嬤跟丈夫一起到美國探親，也慶祝70歲生日。阿嬤本來就有高血壓，但在台灣時，服藥不規律，到了美國後，因天氣更冷，且旅途勞累，生日宴時突然昏倒。家屬緊急聯絡國際SOS醫療團隊，判斷為腦中風昏迷，緊急醫療轉送回台灣治療。

另有一名慢性過敏性鼻炎患者，全家到加拿大滑雪，他反覆在滑雪場與室內冷熱環境中來回，感冒造成嚴重鼻塞。沒想到在轉機前往日本時，上機不到1小時，耳膜就破裂出血。

一名5歲男童隨家長到紐西蘭度假，男童本來就有氣喘，到紐西蘭當地後，可能因租車的車上有比較刺激的氣味，突然誘發男童氣喘。家長不熟悉當地交通和醫療環境，跑到比較遠的醫院，又加上語言溝通不順，延誤治療，男童咳到休克，必須插管急救。

蘇于珊表示，旅途中很多醫療狀況常常是不可預期，但做好準備可減少危機發生。行前除做旅途規劃外，也可考慮保旅遊險，現在許多旅遊險都有提供緊急醫療服務，不管是海外醫療諮詢、協助轉介就醫、翻譯，甚至是急重症需專機轉送，都有保險可支付費用，民眾不用因擔心鉅額醫療費而無法妥善治療。

蘇于珊說，出門旅遊前，最好先評估有沒有感冒症狀；本來就有慢性疾病者，除平常就要規律服藥，帶出國的藥物一定要齊全、足量，如計畫去7天，最好帶10天的藥量。

若到有傳染疾病的國家，蘇于珊表示，可提前諮詢旅遊門診，評估施打疫苗必要性；緊急的藥包、常備藥品都要帶齊全。有病史者應隨身帶著病歷摘要，若需當地就醫，可提供清楚的資訊給當地醫護，減少溝通落差，也節省很多醫療報告傳送時間。

蘇于珊表示，更重要的是，出門在外，一定要謹記急難救助服務專線，如果遇到急難事件，可立即求助。

氣喘紐西蘭保險

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