台鐵親子車廂 3/3新增西部幹線運行

2018-02-11 13:05 中央社 台北11日電



交通部台灣鐵路管理局去年推出親子車廂，吸引不少旅客搭乘，台鐵局今天發布新聞稿宣布，3月3日起親子車廂新增西部幹線運行車次，16日開放網路訂票。

台鐵局表示，去年11月22日起開放每週日行駛的自強號親子車廂網路訂票及窗口購票，營運期間旅客反應熱烈，售票率高達9成，台鐵已經陸續完成改造親子車廂，3月3日起西部幹線也搭得到親子車廂，讓更多親子能夠同樂。

根據台鐵規劃，西部幹線每日運行車次為第123次和第150車次，往返七堵和屏東；東部幹線每日運行車次為第418次和439次，往返樹林和台東，16日開放網路訂票。