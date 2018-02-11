春節假期間 軍醫局提醒民眾預防三大疾病

2018-02-11 12:45 中央社 台北11日電



農曆春節即將到來，國防部軍醫局提醒民眾春節期間預防急性上呼吸道感染、急性腸胃炎和不明原因發燒等三大疾病，如果有長時間發燒等症狀，就要盡速就醫。

軍醫局醫務計畫處處長洪恭誠上校表示，近期有A型流感和B型流感，因此他預估今年國軍醫院的服務量會略為升高，他也鼓勵民眾接種流感疫苗。

洪恭誠指出，春節期間有三大疾病要特別注意，包括急性上呼吸道感染、急性腸胃炎和不明原因發燒，此外因為天氣冷，也要注意心血管疾病或腦中風等。

對於如何預防急性上呼吸道感染，洪恭誠呼籲民眾加強個人衛生習慣，在公共場所碰觸東西再碰口鼻容易感染，因此要常洗手，進出公共場所盡量戴口罩；若有發燒超過72小時等危險症狀，盡速就醫，避免造成流感重症。

預防急性腸胃炎部分，洪恭誠強調飲食衛生，食物要新鮮、清潔、保持冷藏，且過年面對美食當前，要有所節制，避免暴飲暴食。

洪恭誠表示，為提供國人、國軍官兵及眷屬醫療服務，107年春節連續假期，各國軍醫院維持正常急診及住院服務。他也指出，國軍軍醫院已完成大量傷患醫療衛勤編組，春節期間共有21個醫療小組待命。

國防部表示，在春節假期期間各國軍醫院門診開設情形均公告於國防部軍醫局網站，民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，也可電洽各國軍醫院瞭解相關資訊。