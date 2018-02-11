親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

國一少女遭輪流甩巴掌65下 結局令警方傻眼

掃除用藥殺害蟲 選購謹記4口訣

2018-02-11 12:39中央社 台北11日電

把握過年前最後週末，民眾加緊馬力進行掃除工作，環保署今天提醒，若要使用環境用藥來殺死老鼠、蟑螂等害蟲，選購謹記對症下藥、認明合法登記產品等4口訣，才能安全又有效。

不到一週就是春節，家戶年終掃除工作也持續進行中，除了家裡的骯髒污垢都能清除乾淨外，平常隱匿在居家環境的蚊子、蟑螂及老鼠也會跟著現蹤，環保署發布新聞稿指出，打掃除了落實「巡、倒、清、刷」及「不給吃、不給住、不給來」之外，必要時也可選用環保署核准的環境用藥殺蟲劑來防治環境衛生害蟲。

行政院環境保護署化學局表示，目前已取得環保署依法登記核准的一般環境衛生用藥至少有784種，民眾在選購環境用藥時，應注意4個簡單的口訣，包含「對症下藥」、「認明合法登記的產品」、「確認產品有效期限」及「先看標示再使用」。

化學局指出，民眾用藥前應先確認防治對象並注意產品標示是否有環保署核准的「環署衛製字第○○○○號」、「環署衛輸字第○○○○號」或「環衛藥防蟲字第○○○號」等字號。

另外，為了避免買到過期的劣藥，民眾也應注意有效期限，並查看標示後正確使用，用藥才能安全又有效。

環保署化學局表示，化學局已建置「環境用藥許可證照查詢系統」及「環境用藥安全使用網站」，只要鍵入產品名稱或許可證字號，民眾就可從網站瞭解如何安全選用環境用藥或查詢不合格環境用藥商品資訊。

不過，環保署化學局也提醒，「環境用藥能不用就不用」，用藥防治害蟲只能達到治標效果，民眾若要維護周遭環境整潔，還是應以清掃代替用藥。（編輯：黃于）

春節蚊子

相關新聞

比移工還低 成年身障者家托員時薪僅87.5元

2018-02-11 13:39

慢點加油過好年 汽柴油12日調降0.6元

2018-02-11 12:39

春節出遊怕老套？派出所變型金剛 好玩好打卡

2018-02-11 10:00

春節花燈免費搶先看 超萌小提燈限量發送

2018-02-11 10:15

寒流南下低溫探6度 除夕前回暖

2018-02-11 09:33

走春賞花賞雪 大雪山、八仙山、合歡山好去處

2018-02-11 07:49

周一下探6度 返鄉小心大霧

2018-02-11 00:36

一天700元 家托員要做這些事

2018-02-11 14:39

113保護專線 衛福部：絕不斷線

2018-02-11 14:26

給下一輪少年備忘錄 林黛嫚從家族史出發

2018-02-11 14:25

健康相談室／火鍋煮蝦飄橘紅物？安心吃

2018-02-11 13:51

愛肝達人站／肝癌難測 會不會中獎看運氣

2018-02-11 13:48

好好吃╱台灣國民美食 滷出名堂

2018-02-11 13:45

保健看過來╱佛跳了 血糖也跳表

2018-02-11 13:41

小米三創生活專賣店今開幕 過年不休息

2018-02-11 13:32

台北書展德國顯露特色 為明年主題國暖身

2018-02-11 13:31

影／國際油價重挫 本周國內汽、柴油降6角

2018-02-11 13:16

出國生病恐要命 急難救助電話一定要記

2018-02-11 13:15

HYUNDAI商旅車到港 特價優惠129.8萬

2018-02-11 13:10

日本指定 雲林「烏龍」黃金蕉進軍東洋

2018-02-11 13:09

台鐵親子車廂 3/3新增西部幹線運行

2018-02-11 13:05

春節假期間 軍醫局提醒民眾預防三大疾病

2018-02-11 12:45

汽柴油明起降6角 油價創今年新低

2018-02-11 12:39

大掃除前先暖身 醫師提醒：量力而為

2018-02-11 11:57

台中入侵腦細胞 台北體驗纏繞畫 春節藝文點大推薦

2018-02-11 11:39

拉拉山寒流下探3度 21棵神木群恢復開放

2018-02-11 11:20

境外空污與擴散不佳 金馬高屏空氣品質差

2018-02-11 10:38

第2號颱可能形成 影響台灣機率低

2018-02-11 10:23

腎病照護輸非洲 台醫師投書國際去汙名

2018-02-11 09:07

高屏金馬注意！寒流挾帶汙染物來襲 今天空汙亮紅燈

2018-02-11 04:59

寒流冷到周二 低溫下探6度！過年好天氣西部有霧

2018-02-11 04:55

年菜食譜／金鯧魚米粉湯　溫暖全身的古早好滋味

2018-02-10 19:34

長照機構大火頻傳 衛福部令3年全面體檢

2018-02-10 18:48

寒流來襲！明低溫9度 周一二清晨下探6度

2018-02-10 16:52

他罹患肌肉萎縮症　赴美圓夢發表論文

2018-02-10 16:04

地震第一線救災人員辛苦了 專家：別忘釋放壓力

2018-02-10 16:00

現賺699！台南住房加1元 送雙層巴士券＋古蹟門票

2018-02-10 14:28

春節旅遊旺季 竟最常發生這五種疾病

2018-02-10 13:51

新竹涓豆腐／韓式年菜 吃開運

2018-02-10 13:39
看更多

熱門文章

整條木階梯被「櫻花隧道」包圍！新社賞櫻正是時候

2018-02-10 16:46

寒流來襲！明低溫9度 周一二清晨下探6度

2018-02-10 16:52

殺破狼周運勢／白羊、巨蟹偏財運佳 雙魚桃花旺盛

2018-02-11 00:00

孫芸芸這髮型好看耶 軟糖居然是她出征時裝周必備？

2018-02-10 19:37

寒流冷到周二 低溫下探6度！過年好天氣西部有霧

2018-02-11 04:55

春節出遊怕老套？派出所變型金剛 好玩好打卡

2018-02-11 10:00

劉亦菲示範吐泡泡洗臉法 網友大呼出水素顏好驚艷

2018-02-11 11:17

楊冪穿紅黑金三色 新年穿搭不俗氣 還很勸敗

2018-02-10 20:08

走春賞花賞雪 大雪山、八仙山、合歡山好去處

2018-02-11 07:49

長照機構大火頻傳 衛福部令3年全面體檢

2018-02-10 18:48

文華東方Bencotto「義」起早午餐 新春賀歲加場

2018-02-10 22:00

第一次領年終怎麼用？萬元有找的新鮮人孝親禮清單

2018-02-10 15:01

高屏金馬注意！寒流挾帶汙染物來襲 今天空汙亮紅燈

2018-02-11 04:59

侯佩岑過新年不能沒有「金錢包」 招財進寶一定要

2018-02-10 18:45

今日星座運勢／天秤 珊瑚色幸運 玩樂運佳

2018-02-11 00:00

周一下探6度 返鄉小心大霧

2018-02-11 00:36

不誇張！ 周湯豪鋒頭被比莉姐搶光光啦

2018-02-10 22:52

年菜食譜／金鯧魚米粉湯　溫暖全身的古早好滋味

2018-02-10 19:34

日本指定 雲林「烏龍」黃金蕉進軍東洋

2018-02-11 13:09

寒流南下低溫探6度 除夕前回暖

2018-02-11 09:33

女子風格╱空靈系陽光女孩陳語安 新年走春時尚穿搭

2018-02-10 21:28

他罹患肌肉萎縮症　赴美圓夢發表論文

2018-02-10 16:04

國民美食 南北滷肉飯、肉燥飯 教你輕鬆做

2018-02-11 11:29

網紅百勒絲紐約時裝周走秀 穿上周裕穎故宮設計

2018-02-10 18:42

COACH茶香玫瑰香氛　超殺女克羅伊愛不釋手

2018-02-10 21:22

地震第一線救災人員辛苦了 專家：別忘釋放壓力

2018-02-10 16:00

Tory Burch萬朵康乃馨當背景 劉詩詩 Ella 比仙氣

2018-02-10 18:40

腎病照護輸非洲 台醫師投書國際去汙名

2018-02-11 09:07

小米三創生活專賣店今開幕 過年不休息

2018-02-11 13:32

春節花燈免費搶先看 超萌小提燈限量發送

2018-02-11 10:15

別急著加油！台塑化宣布：下週汽柴油各降0.6元

2018-02-10 18:49

新春用水光肌開運！這些保養新品快入手

2018-02-10 20:36

HYUNDAI商旅車到港 特價優惠129.8萬

2018-02-11 13:10

拉拉山寒流下探3度 21棵神木群恢復開放

2018-02-11 11:20

吳磊隨BV到紐約 證交所變伸展台和夜店

2018-02-10 20:32

農曆年前最後假期 年貨大街湧入人潮

2018-02-10 17:34

好漂亮！金魚游上餐桌 這新年蒸餃太美了

2018-02-11 13:01

牛排教父推新菜 33道料理全吃遍竟只要8,390元

2018-02-11 12:15

珍本古籍拍賣會 胡適石頭記88萬元拍出

2018-02-10 22:35

現賺699！台南住房加1元 送雙層巴士券＋古蹟門票

2018-02-10 14:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top