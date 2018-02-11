掃除用藥殺害蟲 選購謹記4口訣

2018-02-11 12:39 中央社 台北11日電



把握過年前最後週末，民眾加緊馬力進行掃除工作，環保署今天提醒，若要使用環境用藥來殺死老鼠、蟑螂等害蟲，選購謹記對症下藥、認明合法登記產品等4口訣，才能安全又有效。

不到一週就是春節，家戶年終掃除工作也持續進行中，除了家裡的骯髒污垢都能清除乾淨外，平常隱匿在居家環境的蚊子、蟑螂及老鼠也會跟著現蹤，環保署發布新聞稿指出，打掃除了落實「巡、倒、清、刷」及「不給吃、不給住、不給來」之外，必要時也可選用環保署核准的環境用藥殺蟲劑來防治環境衛生害蟲。

行政院環境保護署化學局表示，目前已取得環保署依法登記核准的一般環境衛生用藥至少有784種，民眾在選購環境用藥時，應注意4個簡單的口訣，包含「對症下藥」、「認明合法登記的產品」、「確認產品有效期限」及「先看標示再使用」。

化學局指出，民眾用藥前應先確認防治對象並注意產品標示是否有環保署核准的「環署衛製字第○○○○號」、「環署衛輸字第○○○○號」或「環衛藥防蟲字第○○○號」等字號。

另外，為了避免買到過期的劣藥，民眾也應注意有效期限，並查看標示後正確使用，用藥才能安全又有效。

環保署化學局表示，化學局已建置「環境用藥許可證照查詢系統」及「環境用藥安全使用網站」，只要鍵入產品名稱或許可證字號，民眾就可從網站瞭解如何安全選用環境用藥或查詢不合格環境用藥商品資訊。

不過，環保署化學局也提醒，「環境用藥能不用就不用」，用藥防治害蟲只能達到治標效果，民眾若要維護周遭環境整潔，還是應以清掃代替用藥。（編輯：黃于）