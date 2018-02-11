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國一少女遭輪流甩巴掌65下 結局令警方傻眼

台中入侵腦細胞 台北體驗纏繞畫 春節藝文點大推薦

2018-02-11 11:39聯合報 記者何定照╱即時報導

春節將至，趁空和親友一同賞藝文，既增添精神食糧也促進彼此話題和感情。全台從故宮南北院、台北當代工藝設計分館到宜蘭國立傳統藝術中心文化園區、台中國立台灣美術館都開放，讓你一趟逛下來順便遊全台，藝術、知識、娛樂性兼具。

台北故宮除了除夕當天開放到下午四點，初一起就照常營業。配合指標節慶元宵節，北院推出「燈輝綺節─花燈節慶圖特展」，規畫「年節年俗」、「花燈迎春」、「歲朝報喜」3單元，讓觀眾穿越時空，看唐代民眾遊賞花燈的喧囂熱鬧，也看宋代元宵節前後「燈市」懸售的奇巧燈彩，見證歷史演變。

位於嘉義的故宮南院，推出「戊戌狗年‧喜迎上元特展」，其中最經典的就是27歲來華傳教的「西洋畫師第一人」郎世寧〈十駿犬〉系列畫作。

故宮指出，當時郎世寧奉乾隆皇帝之命描繪邊疆少數民族王公等人進貢的純種獵犬，特殊的是，畫中犬隻描摹精確，布景卻較寫意，推測應是由郎世寧畫犬、其他畫家繪景，是清代宮廷繪畫中罕見的「中西合璧」畫風。首檔由霜花鷂等四駿犬登場，展至4月1日，4日起另由茹黃豹等四犬上陣。

該展也展出乾隆國泰民安儀式常用的重要禮器「金甌永固杯」及「玉燭長調燭台」，前者杯身以黃金打造，鑲嵌各式珍珠、寶石及點翠（翠鳥的羽毛），富麗豪華，春節看最為喜氣。故宮提醒，配合2月16日初一至3月11日的台灣燈會，南院這段期間天天開放，展廳及園區分別延長到晚上9點及11點，觀眾不妨規畫連串行程。

位於台北南海學園內的當代工藝設計分館也值得一遊，目前展出德國1907年由12位藝術家等創設的「德意志工藝聯盟」上千件跨世紀展品，從水壺、餅乾盒等日常用品，都凸顯德國工業設計美學，即使現代看來都能獲得眾多啟發。春節僅除夕、初一及周一休館。

宜蘭傳藝園區也很精彩，從初一到初五都有火舞表演、版畫紅包動手做、手感紙漿龜壓模DIY等節目，傳藝文昌祠還從初四起到元宵舉辦搏杯比賽，連續搏出最多聖杯，就能贏得10兩重的傳藝黃金龜。

到台中的民眾別忘去國美館，春節期間6檔展覽齊發，最新的「定製真實：數位藝術之魅」，件件展品結合VR虛擬實境、腦電波監控技術、空間投影或動畫等最新科技，邀觀眾出入虛實，甚至踏入他人和自己的大腦空間，效果驚人。

想養心又不想太安靜的民眾，可前往法鼓山世界佛教教育園區或北投農禪寺等，現場除可拓印版畫、彩繪平安袋，還有纏繞畫、黏黏土、做風車等紙藝、編織親子活動，也可寫書法、鈔經享茶禪，娛樂中長智慧。

法鼓山茶禪。法鼓山／提供
法鼓山茶禪。法鼓山／提供
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台北故宮「燈輝綺節─花燈節慶圖特展」畫作。故宮／提供
台北故宮「燈輝綺節─花燈節慶圖特展」畫作。故宮／提供
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台北當代工藝設計分館「德意志工藝聯盟100年」展品，圖為1909年的電熱水壺。台...
台北當代工藝設計分館「德意志工藝聯盟100年」展品，圖為1909年的電熱水壺。台北當代工藝設計分館／提供
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國立台灣美術館「定製真實：數位藝術之魅」展品，結合VR虛擬實境與動力裝置。國美館...
國立台灣美術館「定製真實：數位藝術之魅」展品，結合VR虛擬實境與動力裝置。國美館／提供
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故宮南院郎世寧〈十駿犬〉畫作之一。故宮／提供
故宮南院郎世寧〈十駿犬〉畫作之一。故宮／提供
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故宮南院春節

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