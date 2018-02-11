高屏金馬注意！寒流挾帶汙染物來襲 今天空汙亮紅燈

2018-02-11 04:59 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／即時報導



圖／擷取自環保署網站 分享 facebook 寒流南下，各地氣溫下降。環保署表示，這波寒流挾帶境外汙染物移入影響，高屏空品區、馬祖及金門為「紅色警示（對所有族群不健康）」等級；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區及澎湖為「橘色提醒」等級，宜蘭及花東空品區為「普通」等級。

環保署表示，明日清晨寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」；北部空品區及竹苗空品區區為「普通」等級，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

13日起寒流減弱，氣溫明顯回升，中部及雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級。